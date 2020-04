Los trayectos de las rutas que atraviesan por el Centro Histórico se ajustan, esto debido al cierre de calles ordenado por el Ayuntamiento de Puebla, por ello la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que esta medida aplicará por un mes y alerta a los usuarios a verificar los puntos de abordaje y decenso.

Por medio de un boletín de prensa se informa que el transporte público que usualmente circula por las calles 12 y 14 Oriente - Poniente, ahora lo harán sobre la 18 Oriente - Poniente.

Además, las unidades que transitaban sobre la 10 y 16 de Poniente - Oriente, lo realizarán sobre la 20 Poniente - Oriente, permaneciendo cerrados los accesos a las calles 3 y 7 norte.

Por otra parte, las unidades que circulaban sobre la 7 y 9 Norte-Sur, lo realizarán sobre la 15 y 17 Norte – Sur; en las vialidades 11 y 13 oriente - poniente sí podrá circular el transporte público.



Las rutas que modificarán su derrotero durante el cierre de calles del Centro Histórico son: 1, 5, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 37,38, 41, 44, 46, 52, 58, 65, 67, 11 A, 11 B, 11 C, 12 A, 14 A, 2000, 23 A, 26 A, 26 B, 27 A, 2 A, 30 A, 38 A, 3 A, 54 A, 64 A, 64 B, 64 C, 68 A, 68 B, 68 C, 6 A, 7 A, Aut Puebla Tlaxcala Calpulalpan, Azteca A, Azteca B, Azteca C y CSJ.



Además de las rutas Cuautinchán-Puebla, Fabricas Xonaca, Fabricas Xonaca- Ramal, Galaxia la Calera – Ignacio, Zaragoza – Las Cuartillas, La Josefina M1, M2, M21, M22, M28, M6A, M6B, M7, Malacatepec B, NGA, Puebla – San Pedro Cholula y Anexas, Remanente 1, S11, S14A, S14B, S16, S19, Sta Catarina, Tepeaca-Puebla y Tlaxcalancingo.

Fue este lunes, cuando el Ayuntamiento de Puebla comenzó con la restricción de ingreso del transporte público al Centro Histórico de la capital, justificando que es una medida para prevenir la aglomeración de personas y que esto sea una cadena de contagio del Covid-19.

Cabe recordar que, tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017, hubo modificación de trayectos, por lo que ante esta contingencia sanitaria, nuevamente se aplica esta medida.