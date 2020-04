El gobernador, Miguel Barbosa, anunció la emisión de dos nuevos decretos, uno con la finalidad de disminuir el transporte público, para hacer más rígido el confinamiento y otro para poner en marcha el Consejo Estatal para Promover la Cadena de Solidaridad.

En conferencia de prensa, el gobernador detalló que el decreto respecto a la reducción del transporte público será analizado por la Sereraría de Movilidad y Transporte, "desde hace tres semanas, pero vamos a generar condiciones de mayor disciplina en las cuestiones de sana distancia y confinamiento, para poder establecer mecanismos que impidan la cresta del contagio, para que achaten la cresta del contagio. Habrá un decreto en relación al transporte, todavía hay mucho transporte público en las calles y tenemos que hacer que el transporte disminuya; será la Secretaría de Movilidad la que sugiera el número de unidades que deban estar en las calles", dijo.

En un segundo decreto, el mandatario local informó que el Consejo Estatal para Promover la Cadena de Solidaridad tiene que ver con que la sociedad en general, se solidarice para la donación de insumos y que con esto se armen despensas que sean llevadas a las familias de menores ingresos.

"Esto ya vimos que no se resolverá el 30 de abril, puede ser que no se resuelva el 30 de mayo, sino que se vaya hasta junio y que haya donaciones de todo tipo. Que done la sociedad, que donen todos, que todos recuerden que podamos donar algo, un kilo de frijol, arroz, azúcar, todos podemos hacerlo, no estoy llamando a que segmentos económicos sean los encargados de donar, es para todos", dijo, el mandatario.

Los dos nuevos decretos se suman diversas medidas que ha implementado el gobierno de Puebla para enfrentar la pandemia del coronavirus.