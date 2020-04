"La realidad es que el desplome de los precios del petróleo es terrible", señaló Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), debido a las declaraciones que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de este martes, donde anunció que el país cerrará los nuevos pozos tras la fuerte caída que los precios del petróleo.

"Ahora es cerrar (las válvulas) y nuestra producción será la básica para las refinerías hasta que mejore el precio del crudo (...) Si no hubiésemos perforado nuevos pozos estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas", explicó el mandatario federal.

En la opinión de Núñez, "¿de qué nos sirve ir a cerrar la válvula?, es terrible la ignorancia del presidente y la cerrazón de no querer entender", además de ser una idea arcaica que no es económicamente sostenible para el país, pues hoy en día el negocio del petróleo no se compara con el de hace años.

El precio spot del crudo mexicano fue negativo el lunes, luego de que los precios mundiales del petróleo cayeran bajo cero por primera vez en la historia. La decisión de cerrar las válvulas de los nuevos pozos llega después de que Pemex fuera degradada dos veces el viernes pasado por Moody’s Investors Service, donde rebajó su calificación de 'Baa3' a 'Ba2', con lo que perdió el grado de inversión.

Además, las medidas de Sana Distancia que ha tomado el país debido a la contingencia por coronavirus también han afectado a Pemex, quien enfrenta un exceso de combustible por la poca demanda de energéticos en México.

¿Será esto la debacle de la política petrolera nacionalista de AMLO?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!