Con el objetivo de continuar la lucha contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen, siguen invitando a los artistas a unirse para transmitir mensajes de aliento y concientización, ahora durante la retransmisión del concierto “One World: Together At Home”. La cita este miércoles 22 de abril a las 5 de la tarde a través del canal E! Entertainment.

Del concierto e invitados

Las más grandes estrellas globales se unieron al primer festival global del mundo para crear conciencia y generar fondos cruciales para impulsar la batalla global para eliminar la pandemia que hoy afecta el mundo entero, el coronavirus o COVID-19.

Esta semana el canal de entretenimiento pop E! se une, invitando a destacadas estrellas latinoamericanas para continuar generando concientización, así como mensajes de aliento y seguir en pie de lucha.

Algunos de estos artistas que se suman son: Paty Cantú, Camilo, Oriana Sabatini y Vesta Lugg, que unen también su voz a “One World: Together at Home” que a su vez, sigue al éxito de la serie digital del mismo nombre, que tiene como objetivo celebrar los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud y apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha para poner fin a la pandemia que estamos viviendo.

De las donaciones

Cabe decir que las donaciones al fondo, apoyarán el trabajo de la OMS en todo el mundo, la alianza para el desarrollo de vacunas Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y UNICEF.

El esfuerzo Together At Home, también ayudará a más de 100 organizaciones benéficas locales y regionales adicionales que también recibirán fondos, incluidos Education Cannot Wait, Direct Care, Feeding America y United Way, entre otros.

Changemakers, inversores y líderes de fundaciones actualizaron sus donaciones para contribuir rápidamente a los esfuerzos relacionados, como sistemas de salud más fuertes y desarrollo de vacunas.

Por todo lo anterior, si no vieron la transmisión directa, ahora se podrá revivir todo el evento, donde se sumarán nuevos talentos, este miércoles 22 de abril a las 5 de la tarde a través de E! y de EonlineLatino.com, YouTube: youtube.com/eonlinelatinola y Facebook.com/Eonlinelatino; donde además de pasar un buen rato lleno de música, comentarios y más, también se puede seguir contribuyendo a la causa.