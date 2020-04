Por no contar con la infraestructura necesaria en el Hospital Universitario, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, abrió las puertas de hospitales de la Secretaría de Salud a los derechohabientes del Hospital Universitario para que sean atendidos ante padecimientos de Covid-19, pues afirmó que la carencia de infraestructura en aquel nosocomio representa un riesgo de contagios.

Por medio de un acuerdo, "he ordenado la atención completa y gratuita a todos los derechohabientes del Hospital Universitario en temas de Covid-19 gratuita, trabajadores y jubilados. Vamos a responder. No vamos a caer en esas discusiones públicas que son distractoras para que no se vea el nivel de riesgo que hay en el Hospital Universitario cuando están atendiéndose a enfermos de Covid", dijo el mandatario local.

El gobernador, afirmó que la postura asumida por la máxima autoridad universitaria, ante la negativa de un convenio para la atención a la salud solo es un distractor para no asumir la responsabilidad del nivel de riesgo que representa atender a pacientes con el virus sin tener la infraestructura e insumos necesarios.

"La situación de atención enfermos Covid en el Hospital Universitario no esta regular, no esta regular y de eso nosotros ya dimos cuenta de ello. Los directores del Hospital lo reconocieron y establecieron un llamado de ser ayudados, no se pudo tratar con la máxima autoridad universitaria, no se pudo tratar, todo lo enredó completamente, lo volvió un escándalo y tiene propósitos distractores y que no quede constancia del nivel de complejidad para atender los asuntos Covid-19", dijo.

Barbosa Huerta detalló que ante la negativa de firmar convenio con la Secretaría del Salud en el Estado también se abrió posibilidad de hacer acuerdos con el IMSS; sin embargo, no hay avances y los pacientes de todos los padecimientos están en riesgo, ante la atención que se brinda a pacientes con este virus, pues no hay protección necesaria para el resto de enfermos.

"Es un hospital casi privatizado porque sus servicios están subrogados al IMSS y al Issste, entonces la atención que da a sus 23 mil derechoahabientes es muy escasa, casi esta privatizado y esa no es la función del hospital", sentenció.

Traumatología y Ortopedia se reconvierte

El gobernador Miguel Barbosa, afirmó que el Sistema de Salud en la entidad es fuerte y por ello es que se están reconvirtiendo siete hospitales más para la atención de enfermos de Covid-19.

Anunció que uno de ellos es el de Traumatología y Ortopedia, por lo que entre los 12 hospitales estarán disponibles además de mil camas, 300 de ellas de terapia intensiva.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal afirmó que su administración esta invirtiendo en insumos de salud y la pandemia se enfrenta con responsabilidad.