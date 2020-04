La cuarentena por la emergencia sanitaria por el Covid-19 está en riesgo de levantarse a destiempo, por la incongruencia de datos de personas contagiadas, entre la federación y los estados.

Y es que los registros de casos confirmados de Covid- 19 no concuerdan entre Secretaría de Salud federal, con las estatales, sobre todo en los municipios, lo que puede afectar al levantamiento de la cuarentena.

Así lo señaló el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), en un informe basado en los datos oficiales de ambos niveles de gobierno.

“Se podría levantar la cuarentena a destiempo o podría considerarse anterior, es decir si hay un caso que no se ve, tendría que levantarse en ese municipio posteriormente, pero si se aclara que no era de ahí, probablemente no se alargue más allá del periodo indicado”.

“La importancia de homologar la cifra es que si un caso se registra o no, se podría generar un riesgo acumulativo posterior, lo que debe estar coordinado entre el estado y la federación”, explicó a Intolerancia Diario, el presidente del Igavim, Juan José Hernández.

Se resalta que no solo las cifras de casos confirmados de Covid-19 o coronavirus de los gobiernos estatal y federal no concuerdan, sino también los datos por municipio.

Lo anterior puede afectar al levantamiento de la cuarentena en unas localidades, no solo de Puebla, sino del país, debido a que este problema se presenta en muchas localidades de la república.

Mediante una rueda de prensa virtual, donde pide que las entidades federativas unificar criterios con la federación para la mejor identificación de riesgos y registros, para atender puntualmente la pandemia.

Y es que señalaron que a pesar del llamado de las autoridades a la ciudadanía a mantenerse informada consultando fuentes oficiales, las cifras que entregan no concuerdan.

Explicó que la situación es distinta en cada entidad federativa, por ejemplo es peor la situación en la Ciudad de México (CDMX), donde más de 400 casos no concuerdan.

Asimismo, en Puebla, aunque es “un solo caso” en la variación entre ambas dependencias, hasta este día, el gobierno estatal indicó que se sumaron otros municipios con personas contagiadas, los que ya había contabilizado la federación.

“Eso debe aclararse, porque en la plataforma son 374 asos más ocho foráneos, deben aclararse esos casos foráneos, porque no coincidiría con los casos de la federación”, explicó Juan José Hernández.

Señaló que entienden que algunos datos de la federación pudieran confundirse en territorio, pero también depende de estos registros las estrategias para levantar la cuarentena.

Explicó que la variación en Puebla es desde el 31 de marzo: “El problema es que tanto están desfasados, una cosa es que se te pasen dos o tres días e incluso una semana y ahora lleve casi 20 días esta variación".

Un día antes, sobre las cifras distintas, el subsecretario de salud federal, Hugo López- Gatell, explicó que había un problema de falta de carga de datos que se producen desde los estados.

Reconoció de este modo que está desfasada la información, por lo que negó que se oculte información.

Dio por ejemplo que en Tamaulipas, el problema está en la colaboración de laboratorios privados.

Discrepancia

El presidente del IGAVIM, Juan José Hernández, detalló la comparativa de los registros de casos confirmados por Covid-19, entre la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de Puebla.

De este modo, hizo un llamado a las entidades federativas para unificar criterios en identificación de riesgos y registros, con la finalidad de que no exista discrepancia en las cifras.

La diferencia en las estadísticas también se presenta al comparar los registros estatales con los municipales.

Por lo tanto, consideró necesaria una mayor comunicación, a fin de dar solución a esta disparidad y presentar a la población una información precisa.

“Es necesario que participen las entidades federativas que son los primeros en tener el contacto con la federación, para unificar criterios en la identificación de riesgos y registros”, señaló Igavim.

Al igual que en otras entidades del país, en el estado de Puebla se han advertido diferencias entre los registros de las autoridades locales con casos confirmados y defunciones.

“La variación debe aclararse, dónde quedó, dónde está, o cómo se está interpretando, porqué cuando me haces una identificación de riesgos en un mapa municipal, donde defines cuándo podía la cuarentana levantarse”.

“Están volando 400 registros que se desconoce cómo influiría más adelante, por eso es importante que aclare la Secreyaría de Salud, qué pasó con esta diferencia”, dijo.

Detalló que por ejemplo en Coahuila hay cinco registros, en tanto en el estado de México la diferencia hay más de 300 registros que no concuerdan.

“Se podría suponer que desde lo local están siendo más específicos”, dijo al indicar que repercute de manera gradual por municipio, lo que manifiesta una deficiente jerarquización en cuanto al análisis del levantamiento de la cuarentena.

El llamado

En ese sentido, hizo un llamado para se aclaren las inconsistencias, pues esta información es crítica para identificar los riesgos locales, ajustar las tasas de letalidad, conocer el alcance de la pandemia, e incluso decidir sobre el levantamiento o la extensión de la cuarentena.

Con datos al 20 de abril, la Secretaría de Salud federal registra 239 casos confirmados en el municipio de Puebla, en tanto que el Gobierno del Estado reporta 250 personas con coronavirus.

En San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, sucede a la inversa, el Gobierno Federal registra 32 y 17 casos respectivamente, y las autoridades locales 28 y nueve eventos acumulados.

“Si hay una variación importante, las estrategias serán limitadas, por lo que debe existir un compromiso estatal pero también un seguimiento por parte de la Federación”, explicó.

“Si la Federación no tiene los datos concretos, sea por el tiempo de confirmación de las pruebas o por problemas de homologación en los procesos, insistió, surgen dudas incluso sobre las medidas implementadas para mitigar la propagación del virus , como la extensión de la cuarentena —y el endurecimiento del confinamiento obligatorio—, o el establecimiento de fechas tentativas para levantarla”, detalló.

Por lo tanto, el anuncio de la llegada de la Fase 3, tendría que haber partido de un análisis claro de los datos, sin esta clase de diferencias entre lo que reporta una y otra autoridad sanitaria.