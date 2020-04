"La forma en la que Ricardo Salinas Pliego o Benjamín Salinas Sada, su hijo, manejan la línea editorial no es distinta a otro medio. Cualquier medio tiene una línea editorial que responde a sus intereses. Por supuesto que en el caso de Azteca, tienen muchos otros negocios y por ende intereses", puntualizó Pedro Cabañas en Off The Record, al comentar los señalamientos de Javier Alatorre a Hugo López-Gatell en días pasados.

En la emisión de "Hechos" del viernes pasado, el presentador de noticias Javier Alatorre dijo que existía una "pérdida total de confianza" hacia el subsecretario de salud y vocero de la pandemia de coronavirus, sin embargo, días después y tras un apercibimiento, el noticiero presentó una breve entrevista con el subsecretario, en lo que se entendería como una forma de cerrar la polémica generada por las palabras del comunicador.

A través de un mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que los comentarios de Alatorre fueron "un error" y pidió que no hubiera linchamiento político hacia el comunicador: "Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche, que llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada".

Antes de este desasosiego, hace unas semanas, se viralizó un video donde Salinas Pliego, afirmaba que con las medidas de Sana Distancia "México morirá de hambre", por lo cual llamó a la gente a no entrar en pánico y salir a trabajar; "Salinas difundió ese mensaje. Los madrearon con todo a él y a TV Azteca, porque parecía como sumarse al presidente que en ese momento decía que había que darse de besos y abrazos", recalcó Cabañas.

El periodista Pedro Cabañas ahondó que al final acciones como estás dejan ver que "todos los medios tienen una relación perversa con el poder" y es normal que un personaje como Alatorre tuviera que obedecer una orden de más arriba para pedirle a la población no creerle más a López-Gatell.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el Grupo Salinas se encuentra entre los 15 grandes contribuyentes que el SAT reportó con adeudos de unos 50 mil millones de pesos, no obstante a la empresa se le han otorgado numerosas concesiones y contratos por parte del gobierno federal, entre las que destaca la de Seguros Azteca, que el gobierno capitalino contrató para cubrir accidentes de policías y funcionarios.

¿Fue Javier Alatorre el tributo de Grupo Salinas para no pagar impuestos?

