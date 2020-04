El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó reuniones entre el sindicado y el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez para valorar la suspensión de labores no esenciales, esto luego de que un trabajador del área administrativa fallecido por coronavirus.

El mandatario local dijo que estará permitida la suspensión, siempre y cuando no se ponga en riesgo el ciclo escolar que esta semana retomó actividades por medio de plataformas digitales.

"Respeto mucho a los sindicatos y si deciden parar y no diálogar, lo que les pido es diálogar primero, no confrontar primero, que dialogue con los sindicatos de trabajadores al servicio de la educación, si llegan a un tema racional que pare, pero nosotros no vamos a permitir que el caos se instale en nuestra entidad", dijo.

El gobernador dijo que primero se debe privilegiar la salud de los trabajadores, por lo que sí existen riesgos es mejor que se pare la actividad, aunque señaló que se deben buscar estrategias para no poner en riesgo el ciclo escolar.

"Si hay riesgos para que los trabajadores de la educación sigan trabajando que no trabajen, respeto mucho a salud de las personas, les pido que dialoguen, no vamos a crear ningún conflicto lo vamos a responder, es un mensaje del sindicato de trabajadores", señaló el mandatario local.

Y es que, un trabajador de la SEP falleció luego de estar contagiado de coronavirus y no atenderse, por lo que al tener contacto con otros de sus compañeros, se corre el riesgo de que haya más personas infectadas.

Será este día cuando el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, se reúna con los líderes de los sindicatos de trabajadores de la educación.