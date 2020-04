El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que es partidario de mantener funcionando la economía a pesar de la expansión del nuevo coronavirus al asegurar que la caída de la renta provoca una muerte anticipada de las personas.

"Creo una cosa, sin tener los números. Entre Brasil y un país pobre africano, ¿la expectativa es mayor aquí o allá? Es mayor aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una renta mayor. Entonces, si nuestra renta cae, la muerte llega antes. Es esto lo que siempre busqué hacer público", dijo Bolsonaro en su transmisión semanal en las redes sociales.

El presidente brasileño se quejó de estar "siendo acusado, dentro y fuera de Brasil, de genocidio por haber defendido una tesis distinta de la de la Organización Mundial de la Salud (OMS)" e intentó desacreditar al director general de la entidad, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Las personas hablan tanto en seguir la OMS, ¿no? ¿El director de la OMS es médico? No lo es. Es la misma cosa que si el presidente de un banco no fuera del sector. No hay cabida. Entonces, el presidente de la OMS no es médico", afirmó.

Ghebreyesus es licenciado en biología y tiene una maestría en Inmunología de Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Londres, otra en Salud Pública por la Universidad de Nottingham y es considerado un especialista en operaciones y liderazgo en respuestas de emergencia a epidemias.

Fue ministro de Salud etíope entre 2005 y 2012, liderando una amplia reforma del sistema de salud del país africano.

En otro aspecto, Bolsonaro aseguró que más de 33 millones de brasileños ya recibieron los 600 reales (110 dólares) que el gobierno federal dará mensuales durante tres meses a los trabajadores informales como ayuda para hacer frente al impacto económico del COVID-19.

Según él, más de 45 millones de personas se registraron para recibir la ayuda, y el gobierno está analizando los casos pendientes para dar una respuesta en unos 10 días.

Brasil es el país de América Latina más afectado por el COVID-19. Según el último balance divulgado hoy por el gobierno brasileño, al menos 3 mil 313 personas murieron en el país víctimas del virus, del que se infectaron 49 mil 472 personas.

Con información de Xinhua.