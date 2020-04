"Las células madre del líquido amniótico que tienen más de 75 factores de crecimiento son indicadas para tratar a pacientes con Covid-19", reveló el doctor Luis Alejandro Tabe García en el programa Destrozando la Noticia (#DLN), al hablar sobre el tratamiento que eleva el sistema inmunológico y que ya ha sido aplicado en países como China e Israel.

De acuerdo con el especialista, el procedimiento con las células madres permite fortalecer las defensas de los pacientes con Coronavirus y por ello afrontar de mejor manera los días críticos de la enfermedad, pues el virus sería contrarrestado con ellas: "la célula madre es una excelente forma de revertir la enfermedad en muy pocas horas, tal vez en 12 o 24 horas, el paciente sale del peligro", explicó Tabe García.

Detalló que los pacientes de coronavirus mueren principalmente por un síndrome de coagulación intravascular diseminada, lo que ocasiona una trombosis pulmonar. Las células madre permiten la desinflamación, por ello el riesgo de muerte es mucho menor.

En una reciente investigación científica hecha en Israel a seis pacientes con COVID-19 en estado crítico y considerados de alto riesgo de mortalidad, fueron tratados con terapia celular basada en placenta y todos lograron sobrevivir e incluso salir de los tratamientos intensivos.

Al respecto, Tabe García apuntó que de acuerdo con los protocolos, en promedio de diez pacientes que han usado este método antes de ingresar a una fase crítica, nueve fueron dados de alta y solo uno requirió terapia intensiva.

"El tratamiento (con células madre) va a desinflamar todo el árbol bronquial, los pulmones, fortalecer el sistema inmunológico y a luchar y vencer a la infección (...) a esto le hemos llamado la medicina del futuro. Hoy en día el exosoma es lo mejor que se puede hacer para tratar el coronavirus y muchísimas otras enfermedades", refirió el profesional de la salud.

Ante la pregunta expresa del periodista, Enrique Núñez sobre las posibilidades de usar el tratamiento en Puebla, Tabe García contestó: "¿qué tan listos estamos?, en el momento en que se requiera se hace el pedido, llega en ocho días y las aplicamos”

A disposición del gobierno

Tabe García también habló de las terapias con ozono y de lo útil que resultan para las personas que se han contagiado con la Covid-19, agregó que si una persona en etapa inicial accede a esta técnica, no se saturarían tan pronto las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En un afán solidario, el especialista puso a disposición del gobierno del Estado, su talento y los tratamientos con ozono para apoyar en la salud de los poblanos y reducir el número de muertos: “Si el gobierno dirigido por Miguel Barbosa necesita apoyo, sin ningún fin de lucro podemos ayudarlo y con muchísimo gusto".

Además, el médico detalló que el ozono también funciona contra el virus y dependiendo de los cuadros clínicos de cada paciente se calcula el número de dosis que necesitarían, mismas que podrían ser entre cuatro y seis, en cada turno, podrían verse beneficiados hasta diez pacientes.

¿Por qué no se usa globalmente?

La terapia no se ha podido usar de manera global por los protocolos de cada país, no obstante en España y Estados Unidos ya se ha usado; en México aún no existe regulación, pero se puede realizar.

"Siendo algo tan accesible y que puede ayudar tanto, ¿Para qué llenarse de gente en los hospitales y erogar tanto gasto el gobierno, cuando el dinero se necesita para muchas cosas, la industria farmacéutica es uno de los grandes bloqueos para poder realizar este tipo de tratamientos", finalizó Tabe García.

¿Te quedaste con dudas? Te dejamos los datos del Dr. Luis Alejandro Tabe García, especialista en Ortopedia Ozonoterapia:

Calle 5 Sur 3504, Puebla, Puebla

222-3200-714

