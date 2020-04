Como un evento único, este sábado 25 de abril se estrena a nivel mundial la película animada “Yellow Submarine”, un homenaje a The Beatles el cual se podrá ver en exclusiva a través de YouTube. En México la cita es a las 11 de la mañana.

La invitación de #QuédateEnCasa y canta #Conmigo #YellowSubLive, está abierta, ya que YouTube Music presentará en exclusiva la cinta animada "Yellow Submarine" de The Beatles, para todos los fans de afamado y querido Cuarteto de Liverpool.

Recordando

La versión karaoke de “Yellow Submarine” de The Beatles, se estrenó en los cines en 2018 para celebrar el 50 aniversario de la película y no ha estado disponible desde entonces. Por lo que ahora este estreno mundial, es un regalo para todos los que gustan de la música The Beatles en estos momentos tan difíciles que estamos viendo, ya que desde casa o cualquier dispositivo con internet se podrá disfrutar de la cinta animada.

De lo que veremos

"Yellow Submarine", es la versión karaoke de la película bellamente restaurada, que incluye las letras de las canciones en la parte inferior de la pantalla, para que todo el mundo cante al mismo tiempo con The Beatles. La cinta de 90 minutos, es un viaje fantástico "en busca del amor y la paz".

De esta manera algunas de las canciones más conocidas del Cuarteto, se podrán cantar a todo pulmón tal es el caso de su éxito principal, "Eleanor Rigby", "When I'm Sixty-Four", "Lucy in the Sky With Diamonds", "All You Need Is Love" y "It’s All Too Much".

El largometraje animado fue dirigido por George Dunning, quien fue nominado al Grammy en 1970 por su banda sonora escrita por John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr.

De la invitación especial

Además de los medios de comunicación, el anuncio especial a ver esta cinta lo hizo Ringo Starr a través de su cuenta de Instagram: "Para aquellos que extrañan cantar juntos, tengo buenas noticias: Únanse al canal de The Beatles en YouTube este sábado 25 de abril (11:00 horas tiempo de México) para la película especial Yellow submarine. Amor y paz", dice el músico muy animado.

Pero también en su cuenta de Instagram, The Beatles, invita al público no sólo a conectarse y a cantar las canciones del grupo, sino también a disfrazarse y a ser parte de una "fiesta" a distancia, todo Exclusivamente en YouTube

El Cuarteto de Liverpool

The Beatles la banda inglesa, nace como agrupación en la década de los 60´s. Formada en Liverpool por cuatro integrantes, de ahí que también se le conociera como “El Cuarteto de Liverpool”, los miembros de esta revolucionaron no solo la música, también todo el contexto del momento. Constituida por John Lennon (guitarra rítmica y vocalista), Paul McCartney (bajo y vocalista), George Harrison (guitarra solista y vocalista) y Ringo Starr (batería y vocalista), se dieron a conocer por el rock and roll de finales de los años cincuenta y posteriormente de los sesenta, años más tarde se abren a un rock pop, música beat, folk rock e incluso rock psicodélico, incorporando a menudo elementos básicos pero también innovadores en sus canciones.

Una revolución social

La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la “Beatlemanía”, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960, pasando de ser unos escolares amantes de la música a los ídolos del mundo entero.