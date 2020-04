El gobernador Miguel Barbosa informó que se ha registrado un exceso de confianza en los poblanos, pues de acuerdo con la plataforma Waze, se ha reportado un aumento en el tráfico vehicular en las calles, por lo que reiteró mantener el confinamiento y la sana distancia.

Aseveró que se reforzarán las medidas de vigilancia:

"Esto no puede ocurrir, llamo a los poblanos al confinamiento y no nos acostumbremos a que porque el contagio no ha llegado cerca de nosotros vayamos a pensar que podamos hacer vida normal”.

Señaló que en los últimos tres días se reportó un aumento en el número de casos, por lo que es necesario que los ciudadanos también sean responsables. Dijo que el gobierno intensificará los operativos de vigilancia en los establecimientos comerciales para que aquellos que no tengan actividades esenciales se mantengan cerrados.

Ayer se confirmaron nueve fallecimientos y 30 nuevas pruebas positivas de Covid-19, por lo cual, el acumulado documentado se elevó a 457 contagiados y 94 muertos.