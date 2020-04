Pese a los múltiples llamados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las autoridades sanitarias en México para detener las agresiones contra el personal de salud, estos continúan y en algunos casos como el ocurrido en Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, son fuertes.

Un médico, de 29 años, fue atacado con cloro por parte de la paciente que minutos antes había atendido, pues la mujer aseguró que buscaba 'desinfectarlo' del coronavirus.

El doctor, identificado por las siglas J.S.J., explicó que la mujer lo acusó de ser un caso positivo por Covid-19 al ser médico, motivo por el que lo bañó con este material usado para la limpieza.

“Ha de ser Covid positivo y sigue laborando; yo que usted, me desinfecto”.

El médico expresó que la paciente, de aproximados, 30 años y originaria de una zona vecina de la mixteca oaxaqueña, comenzó primero a agredirlo verbalmente y después, sacó de su bolsa una jeringa y le rocío cloro en su uniforme, una mano y el rostro.

El médico, originario de Juchitán, Oaxaca, radica desde hace tres años en esta localidad rural; por las noches, es el médico de guardia del Ayuntamiento.

A pesar de esta agresión, afirmó para Aristegui Noticias que seguirá trabajando, al destacar que que las personas lo necesitan y, desde que comenzó la pandemia, ha implementado protocolos de seguridad y protección en su clínica y con su persona, por lo que no hay riesgo de contagio.

“Esto que viví no ha sido grato, me siento triste y mal, porque las personas nos ven como bicho raro, creen que estamos contagiados por atender todos los días a más de 20 personas, pero no, también nos cuidamos y tenemos responsabilidad social”.

Pese a tener miedo por represalias en su contra por las declaraciones, al mismo tiempo pidió el apoyo del gremio médico para estar unidos y que entre todos puedan evitar más agresiones en esta pandemia por Covid-19.