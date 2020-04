El Ministerio de Defensa de Turquía dijo hoy que un ataque de las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas en la ciudad de Afrin, norte de Siria, dejó al menos 40 muertos.

Las YPG "atacaron con un camión cisterna con bombas una zona con muchos civiles en el centro de la ciudad de Afrin", tuiteó el ministerio.

"El número de personas que perdieron la vida en el ataque con bomba perpetrado por las YPG contra civiles inocentes en Afrin subió a 40. Once de ellos eran niños, y el número de heridos es de 47", dijo el ministerio.

Caught on camera: Huge tanker explosion struck #Afrin city in northwest #Aleppo that killed +50 and injured more. #عفرين pic.twitter.com/EAca1TztNH