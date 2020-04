Con cifras que ascienden a los 1569 muertos y 16 752 contagiados de coronavirus en México, durante su conferencia vespertina el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell "ya cambió el discurso, porque los empiezan a rebasar los números y entonces dice que ahora sí es muy importante hacer pruebas para detección de coronavirus", señaló el periodista Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

De acuerdo con López-Gatell: "debemos asumir que toda neumonitis, neumonía, neumonía atípica, es Covid-19 a menos que se muestre lo contrario, y aún así, puede ocurrir que dado la forma abrupta en que se presente la enfermedad, la persona no pueda tener una muestra para diagnóstico, hemos dicho que a pesar que se pierda a la persona es útil tomarle una muestra para hacer la prueba".

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el menor número de pruebas aplicadas para identificar el Covid-19, haciendo 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, entre los 36 países miembros del organismo.

Jose Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, advirtió que la aplicación oportuna de pruebas de coronavirus sería determinante para reducir el tiempo del confinamiento y evitar un segundo brote. Países como Estados Unidos se han realizado 5.6 millones de pruebas, mientras en México se han efectuado más de 71,100, es decir 80 veces menos.

"No sería mejor tener una brigada para decirle (a la gente) 'no se preocupe, van a ir a hacerle una prueba hasta su casa' (...) si no les da tiempo de hacer la prueba, es precisamente porque ese señor (Hugo López-Gatell) es el que ha insistido en que no es tan importante hacer las pruebas, pero ahora es el clásico que ya hizo su gracia hasta que entiende su necedad, estúpido no es", finalizó Enrique Núñez.

¿Cuál será el costo de las correcciones del Dr. Hugo López-Gatell?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!