Luego de los casos de noticias falsas o fake news por dos medios de Chihuahua, cuyos casos llegaron a la Secretaría de Gobernación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que en su administración no habrá algún tipo de regulación de la prensa.

En ese sentido, López Obrador destacó que “la prensa se regula con la prensa”, por lo que 'meter las manos' en ese tema sería parte de un autoritarismo y atentaría contra el derecho a la libertad de expresión.

AMLO resaltó que tanto los medios oficiales como en redes sociales existen pros y contras, por lo que recalcó que seguirá trabajando del mismo modo dentro de los términos de no agresión.

“No debe haber nada que regule el ejercicio del periodismo y la comunicación, la prensa se regula con la prensa, y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actual de los medios, se llegó a actuar del cuarto poder”.

Hablando de las redes sociales, el mandatario federal consideró que el papel de estas en la sociedad es fundamental en la actualidad al definirlas como el equilibrio en la información de los medios oficiales.

“La redes sociales permitieron equilibrar, ahora cualquier ciudadano puede dar sus opinión, antes para dar una opinión tenía que recurrir a un periódico, y pues no había espacio para ejercer el derecho de réplica. No hace falta tener leyes, regular nada, dejar al ciudadano la decisión. La gente en México está muy consciente”.

Al ser cuestionado sobre el aumento de casos de noticias falsas relacionadas con su administración, reiteró que hacer regulaciones “olería a autoritarismo”.

“Si tu propuesta es que no haya noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie qué no se aplique la máxima del hampa del periodismo, ¡no! eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación les serviría a los conservadores que están de mal humor”.