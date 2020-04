Este miércoles se dio a conocer la muerte del actor hindú Irrfan Khan, a la edad de 53 años, a consecuencia del cáncer que se le detectó a mediados de 2018.

El actor, considerado uno de los más importantes en la historia de su país, perdió la vida en un hospital de Mumbai, India.

De acuerdo con The Indian Express, el actor ingresó al nosocomio ayer por la mañana por una infección en el colon, la cual se complicó con el cáncer que venía padeciendo desde hace casi dos años.

Irrfan Khan ganó reconocimiento internacional por sus participaciones en cintas exitosas como ‘Life of Pi’, ‘Jurassic World’, ‘Slumdog Millionaire’ y ’The Darjeeling Limited’.

A través de las redes sociales, colegas, periodistas y fans de todo el mundo lamentan la noticia de la pérdida de un actor con habilidades en el séptimo arte difíciles de imitar.

Rest in peace one of the greatest actors of our time, Irrfan Khan. I never met him but he was an inspiration and a hero to me and millions of others. His work was consistently transcendent, he was a guiding light for so many of us. pic.twitter.com/BwobeLvNLn