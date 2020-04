Tras llamar a los ciudadanos de la capital poblana a reforzar las medidas de distanciamiento social, “justo ahora que tenemos cerca la cresta de la curva epidémica del Coronavirus”, el coordinador estatal de las Redes Sociales Progresistas (RSP), Ramón Fernández Solana, dijo que la asociación condena las actitudes deleznables de actores y partidos políticos que, “como buitres”, buscan sacar raja de la emergencia.

“Hay quienes con un oportunismo reprobable solamente están buscando sacar raja electoral, pensando en el próximo proceso. Todos sabemos quiénes son, sus acciones podridas están a la vista”, dijo en entrevista.

Al citar las mediciones de movilidad que ubican a Puebla con apenas 50 por ciento de reducción en su actividad cotidiana, Fernández Solana llamó a los poblanos, “desde el seno familiar y en los liderazgos comunitarios, en las colonias, las unidades habitacionales, las juntas auxiliares y las inspectorías de Puebla capital, a redoblar el autoconfinamiento”.

Para ello, consideró que es importante también reforzar la conciencia colectiva de los poblanos, como se ha venido demostrando en quienes ofrecen lo que pueden a quienes lo necesita.

“La solidaridad está por encima de las autoridades y, por supuesto de los intereses políticos, y esa es la que hoy importa y la que se debe aplaudir”.

Justicia no debe ser garrote

En otro tema, el coordinador estatal de las RSP, organización que está en vías de obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que, en la nueva correlación de fuerzas del estado y del país, la aplicación de la justicia debe darse con absoluta limpieza, sin sesgos políticos, con evidencias, pruebas, buena documentación y buena investigación, en cada proceso, así como prontitud.

Como ejemplo, dijo, es condenable que se utilicen como garrotes instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Auditoría Superior del Estado (ASE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las fiscalías General de la República (FGR) y la estatal.

“La clave para que una democracia funcione es que funcione el imperio de la ley. Aplicar efectivamente la ley, no utilizar las instituciones acomodaticiamente. Esas prácticas deben desterrarse. La justicia a secas, sin favoritismos y sin complacencias, es la que debe aplicarse. Los casos que tengan méritos jurídicos deben tener un proceso legal y formal, pero los que no, no deben ser utilizados políticamente”, agregó.