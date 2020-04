En este periodo de contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, vecinos de Xonacatepec, Aparicio y Canoa salieron a protestar por la falta del suministro de agua, además anunciaron que cerrarán nuevamente la autopista Puebla-México si el encargado de la Secretaría de Gobernación, René Sánchez Galindo, mantiene a Pedro Mora Cano como cacique del comité del agua en la junta auxiliar de San Sebastián.

Desde la entrada a las oficinas de Segob municipal, localizadas en la 3 Poniente entre 16 de Septiembre y la 3 Sur, ciudadanos de San Sebastián de Aparicio reprobaron que la autoridad municipal se niegue a dotarlos de agua, al dejar a Mora Cano el control del agua que carecen desde hace un par de años porque el cacique se dedica a vender pipas para "enriquecerse ilícitamente desde hace 45 años" en lugar de hacer efectivo el suministro.

#Ahora 💡 Vecinos de San Sebastián de Aparicio advierten que cerrarán la autopista Puebla-México 🚧 si Manuel Campos mantiene el control del suministro de agua, pues carecen del líquido en época de #Covid19, piden ayuda a @MBarbosaMX.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/FP7uj36oWI — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 29, 2020

Grupos vulnerables como adultos mayores y niños, indicaron, son los afectados por el desinterés de Sánchez Galindo para hacer cumplir la renuncia que ya presentó Pedro Mora Cano.

"No es la primera vez que "venimos" a exigir solución, pero al no existir respuesta positiva de la autoridad municipal, "cerraremos otra vez la autopista", anunciaron vecinas furibundas de esa demarcación.

Bajo ese panorama panorama, pidieron, ayuda al gobernador Miguel Barbosa porque "él sí hace justicia".

Fue con Atención Vecinal y Comunitaria de Gobernación, Jesús Duque Visconti con quien Pedro Mora se comprometió a dejar este miércoles el cargo, pero no ocurrió así porque supuestamente está enfermo, "no es así él está sembrado sus terrenos que los compró con el dinero de las cuotas de agua que hemos pagado durante 45 años".

Revelaron que existen tres pozos en San Sebastián de Aparicio pero Mora Cano los utiliza para "enriquecerse con nuestro dinero que pagamos por tener agua y no tenemos desde hace dos años".

Cobran 400 pesos por pipas en Xonacatepec

Vecinos de Santa María Xonacatepec, revelaron que los administradores del pozo cobran hasta 400 pesos por el servicio de pipas, argumentando que no pagan el suministro, cuando ocurre lo contrario.

Gabriel Sánchez Ortiz, representante de los pobladores de esa junta auxiliar, precisó que la mitad de la población sí paga el suministro del agua que otorga el comité directivo, pero en esta época de contingencia sanitaria los encargados del comité directivo que administra el pozo cobra para lucrar.

Acentuó que el alcalde subaltero, Javier Merino Galeana, tiene conocimiento de causa del problema de carencia de suministro y de la venta de pipas, pero hasta el momento no hace nada para evitar la falta de dotación.

Expuso que los habitantes de Xonacatepec están preocupados porque al estar en cuarentena por el Covid-19 no tienen agua para defenderse de la pandemia sanitaria aseándose frecuentemente como recomiendas las autoridades.

Lamentó que tan solo en una de las colonias de la junta auxiliar existen 20 mil personas afectadas por las irregularidades que permite la autoridad desde que tomó el control del Ayuntamiento.

Priorizó ó que para el funcionamiento correcto del pozo abastecedor de agua los vecinos pagan mensualmente 80 pesos, pero, hasta este miércoles las autoridades no han resuelto la falta del suministro porque dicen que no hay dinero para arreglar las válvulas.

Canoa necesita liberación de 9 mdp

Vecinos de San Miguel Canoa, exigieron la liberación de nueve millones de pesos que desde hace un año no han sido liberados para realizar las obras básicas para paliar la contingencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

Advirtieron que estos recursos son federales y se etiquetaron a favor de la población, pero, el Ayuntamiento no querido aplicarlos.

Apostados en la entrada de la Secretaría de Gobernación, indicaron que la autoridad siempre responde que no hay recursos por ese motivo no se han ejecutado obras de drenajes, electrificación y la puesta en marcha de un pozo que se encuentra parado porque no se entrega el fondo económico para que comience el suministro.

Uno de los ciudadanos, indicó, que ahora les están poniendo como pretexto la contingencia del Covid-19 para hacer "tonterías" y no atender como se debe a la población que en este momento está más en riesgo de contraer la enfermedad mundial.

Al igual que sus vecinos de San Sebastián de Aparicio cerrarán la autopista Puebla-México por falta de agua, servicios y obras pública para la población.