Iniciamos Mayo y para todos los que están en casa, Amazon Prime Video presenta su programación mensual, donde como siempre hay estrenos para todos los gustos y edades, disfrutando así de estos toda la familia.

Hay que recordar que el nuevo contenido que llegará a Prime Video México, es para que los miembros lo puedan ver al instante o descarguen para verlo sin conexión a internet.

De la programación y estrenos

Este primero de mayo la diversión empieza con “Upload”, la nueva serie Amazon Original, de Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation).

Esta sucede en un futuro donde los humanos tienen la posibilidad de subir su conciencia a un sistema, para alcanzar la vida después de la muerte de su elección. Así cuando Nathan muere, conoce a Nora en el cielo.

“Star Wars”, es otro estreno, donde se verán algunos momentos clave de la saga como: Star Wars: Episode II -Attack of the Clones, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, Star Wars: Episode IV – A New Hope, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back, Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, Star Wars: Episode VII- The Force Awakens, Star Wars: Episode VIII- The Last Jedi, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, Rogue One: A Star Wars Story.

También se verá hoy Maleficent: Mistress of Evil. Sucede cinco años después de la muerte del Rey Stefan y Aurora ha sido la reina mientras Maléfica ha actuado como su protectora y guardiana. Sin embargo, fuerzas externas todavía consideran a Maléfica un peligro.

Llegan también las cuatro temporadas de Battlestar Galactica, la serie que causó sensación en su lanzamiento en el 2004 y que cuenta la historia de conflicto entre la humanidad y una raza de robots llamados Cylons.

El 3 de mayo llega la aclamada película, 300: Rise of an Empire. Sigue la historia de la reina Gorgo y del general ateniense Temístocles, que tendrán que enfrentar la amenaza persa a manos de Jerjes y Artemisia.

El 7 se verá Ready Player One, basada en el best-seller del mismo nombre y dirigida por el legendario Steven Spielberg. En el año 2045, la población se encuentra inmersa en el mundo virtual de OASIS, porque lo prefieren ante la sombría realidad de la vida real.

“Rampage” se podrá disfrutar el 9 de mayo, una película llena de acción y aventura, a manos de The Rock basada en el antiguo videojuego del mismo nombre.

El 10 de mayo se verá “Onward”, la historia de dos hermanos elfos, Ian y Barley, que buscan la clave detrás de un hechizo y que los hará traer de vuelta a su padre por un día. Una increíble y divertida película que puede disfrutar toda la familia.

Ese día también se disfrutará de la comedia “El hubiera sí existe” protagonizada por Ana Serradilla y Christopher von Uckerman.

Y para seguir con la diversión que mejor que “Jack & Jill”, dos gemelos especiales a cargo de Adam Sandler.

El 16 de mayo se repetirá la cinta “Guadalupe Reyes” que trata sobre dos amigos de toda la vida, que se reencuentran después de 10 años y deciden poner a prueba la tolerancia de sus hígados y de su amistad.

El 22 de mayo llega la tan esperada segunda temporada “Homecoming”, después de la exitosa primera temporada, llega la continuación a este misterio, ahora encabezada por Janelle Monae, quien buscará descifrar lo que sucedió con el Geist Group, además de tratar de encontrar quién es y por qué no recuerda nada.

Mientras que el 23 de mayo veremos la comedia “Game Night”, protagonizada por Rachel McAdams y Jason Bateman, como una pareja que ama la noche de juegos de mesa, ellos se enfrentarán a una noche mucho más alocada de lo que esperaban, cuando su juego se vuelva un misterio real y peligroso.