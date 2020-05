Porque el cine también se disfruta en casa, la cadena de Cinépolis, está invitando a todos a ver los mejores estrenos, así como clásicas producciones, a través de Cinépolis Klic, que invita a que la función continúe desde los hogares.

Los cinéfilos que tengan sus tarjetas Cinecash de Cinépolis o Tarjeta Club Cinépolis, pueden entrar al catálogo y rentar o comprar la gran variedad de películas que anteriormente estuvieron en cartelera, también este procedimiento se puede hacer con los puntos acumulados en Tarjeta Club, otras opciones de pago son las tarjetas de crédito o débito.

De su catálogo y las taquilleras

Comprometidos con entretener a su público, la cadena de cines quiere recordar a sus cinéfilos, que podrán disfrutar de una amplia variedad de producciones cinematográficas desde la casa, donde el suspenso, la acción, las cintas animadas y familiares, la ficción, terror, aventura y musicales entre otros géneros, estarán presentes en la comodidad de su hogar.

El procedimiento es fácil hay que entrar a www.cinepolisklic.com, donde se encontrarán los mejores contenidos y una amplia cartera de películas de diferentes años, tanto nacionales como internacionales, no pueden faltar las ganadoras de premios y las taquilleras.

Solo por mencionar algunas cintas encontramos: Cindy La Regia, Unidos, Sonic la película, Jojo Rabbit, Aves de presa, Mujercitas, El misterio del faro, Perdida, 10 minutos para morir, El escándalo, Buscando justicia, Ángeles de Charlie, Espías a escondidas, Last Christmas, El hubiera sí existe, El buen mentiroso, Dino King, El asesinato de Sharon Tate, Guasón, Terminator: Destino oculto, Negra Navidad.

También presentes: Chicuarotes, No manches Frida 2, Asesinos anónimos, Dolor y Gloria, Niñas bien, Dulce familia, La razón de estar contigo, Ma, Hellboy, Crímenes oscuros, La noche de las Nerds, Jugando con fuego, Esto no es Berlín, Doctor sueño, Frozen 2, Rápidos y Furiosos 7, The Avengers, El rey león, Jurassic World, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episodio VII, El despertar de la fuerza, Titanic, Avatar, Avengers: Endgame, Maléfica: Duela del mal, Guerra de Papás, Un lugar en silencio, Un amigo abominable, Spider Man: Lejos de casa, Star Wars: El ascenso de Skywalker, Proyecto Géminis, Joker, Había una vez en Hollywood, Entre navajas y secretos, Contra lo imposible, Jumanji: El siguiente nivel.

Los precios y promociones

Importante decir que los precios y tiempo de renta, varían dependiendo el tipo de película y año, el mismo caso en las cintas que están en venta. También encontrarás descuentos y promociones. Por último además de las películas, es importante decir que hay series en renta, espectáculos y programación especial para bebés entre muchas opciones ¡Qué esperas, la función debe continuar!

Pago con tarjetas

Cinépolis Klic ofrece diversos métodos de pago entre estos: Tarjetas Cinecash de Cinépolis o Tarjeta Club Cinépolis, también se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, otra opción es con los puntos de Cinépolis Club o mediante una cuenta de PayPal. Si prefieren pagar en efectivo, una opción es comprar folios de cupón en tiendas de conveniencia.