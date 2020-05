Star Wars es considerada la saga cinematográfica más importante de todos los tiempos, por ello, desde 2011, el 4 de mayo se le atribuye el Día Mundial de Star Wars y cuenta con la frase "May the 4th Be With You".

De acuerdo con Notimex, la elección del día data de 1979, dos años después del estreno de la primera película: Episodio IV, pues el 4 de mayo Margaret Thatcher, conocida como la "Dama de Hierro", asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en dicho puesto.

Les compartimos este pequeño viaje en el tiempo.#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/na8l8ziNfF — cinepolis (@Cinepolis) May 4, 2020

Las felicitaciones para Thatcher, fueron variadas, pero hubo una que fue icónica, pues su partido político le manifestó su gusto a través de un medio londinense “May the 4th Be With You, Maggie” (Que el cuatro esté contigo, Maggie), un claro guiño a la frase utilizada en la historia entonces protagonizada por los actores Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher.

La inspiración de la icónica frase

"May the 4th Be With You", tomó su inspiración en la frase May the Force Be With You,uno de los referentes más importantes de Star Wars; un mensaje que representa una especie de “¡Buena suerte!”, cuando dos personajes importantes en la trama, tienen que separarse y alguno, inevitablemente, enfrenta alguna misión de considerable peligro.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de Star Wars?

A diferencia de otros años que se conmemoró el 4 de mayo con fiestas, reuniones y convenciones, este año será algo más digital tomando en cuenta la pandemia por COVID-19.

A través de las redes sociales, la celebración de dicho día conmemoran a su modo, las múltiples referencias de esta saga que es parte de la cultura pop mundial.

El cine se ha encargado de que conozcas Star Wars, aún sin haberla visto 😉#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/AYRGMz5HvH — TNT™ América Latina (@TNTLA) May 4, 2020

Las actividades del 4 de mayo también pretenden celebrar los 40 años del estreno de Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca, segunda entrega de la saga cinematográfica que recaudó 547 millones de dólares alrededor del mundo, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo, y que se ha reestrenado en cuatro ocasiones; en 1982, en 1997, en un maratón realizado el 4 de mayo de 2014, y en una edición más del 2015.

Sabemos que el aislamiento social y las cuarentenas son difíciles, pero solo respetando estas medidas podremos vencer al #Coronavirus.

El virus está aquí y ahora, no "En una galaxia muy lejana".#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/ZnbarRgeWQ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 4, 2020

El inicio del universo Star Wars

Han pasado más de 42 años del estreno de la cinta Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, título que representó el inicio de la que es, quizá, la franquicia más exitosa e importante del séptimo arte, misma que aún genera series y nuevas trilogías, como la finalizada el 19 de diciembre de 2019 y que llevo por nombre de Star Wars Episodio IX: El ascenso del Skywalker, una producción que obtuvo más de mil 100 millones de dólares.

El origen de "La guerra de las galaxias"

La Guerra de las Galaxias, como se le denomina en Latinoamérica, fue creada por el cineasta estadounidense George Lucas, quien desarrolló un universo cinematográfico sobre una galaxia ficticia, en la que la familia "Skywalker" era protagonista.

Las fuerzas rebeldes apoderándose de los planos del arma más poderosa del Imperio Galáctico, “La Estrella de la Muerte”, fue el conflicto que nos presentó el primer episodio de Star Wars y al inicio de las dos horas con cinco minutos que dura el filme, la “Princesa Leia Organa” (Carrie Fisher), se dirige a casa en su nave espacial, toda vez que resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo y restaurar la libertad de la galaxia.

El episodio IV, forma parte de la trilogía original conformada por el Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca, de 1980 y Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi, estrenada en 1983; casi dos décadas más tarde, llegó la trilogía de precuelas compuesta por Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma, de 1999, Star Wars: Episodio II-El ataque de los clones, de 2002 y Star Wars: Episodio III- La venganza de los Sith, en 2005.

Tiempo después llegaron una serie de spin-off como La Guerra de los Clones, del 2008; Rogue One, en 2016; y Han Solo de 2018, paralelamente se estrenó la última trilogía de secuelas de la franquicia, en la cual entraron Star Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza, del 2015, Star Wars: Los últimos Jedi, estrenada en 2017 y, por último, Star Wars: Episodio IX-El ascenso de Skywalker, que se estrenó en 2019.

Fue así como el 25 de mayo de 1977, se convirtió en la fecha que cobijó la primera aparición en pantalla grande de “Luke Skywalker”, “La princesa Leia”, “Darth Vader”, “Han Solo” y “Chewbacca”, una historia a la que ni siquiera el actor Harrison Ford, protagonista de Blade Runner y Blade Runner 2049, le auguraba éxito.

Fue en la primera película de la franquicia que, Carrie Fisher y Mark Hamil no usaron dobles de riesgo durante el rodaje. Ambos actores, y gran parte del elenco protagonista, no eran tan reconocidos en un inicio, pues la fama llegó después del estreno.

Con información de Notimex