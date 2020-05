Hay en México 24 mil 905 casos de coronavirus y suman 2 mil 271 fallecimientos, en la que había sido anunciada como la semana en la que más contagios se registrarían, sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que no habrá estado de excepción para cumplir las medidas sanitarias.

El mayor número de defunciones han ocurrido en la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo. Se estiman 19 muertes sospechosas por Covid-19.

#Coronavirus 🦠



🔺 México🇲🇽 suma 24 mil 905 positivos a #Covid19; 1 mil 434 casos más que ayer



⚫ 2 mil 271 muertes por el virus; 113 en las últimas 24 horas



📌 En #Puebla se reportan 799 casos confirmados y 167 defunciones https://t.co/E2kDsiO3BF #QuédateEnCasa pic.twitter.com/V7jDELhwEU — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 5, 2020

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, informó una ocupación hospitalaria del 31 por ciento, equivalente a 6 mil 222 camas, mientras continúan disponibles 13 mil 378.

López-Gatell agradeció la disciplina y la solidaridad del pueblo de México con las medidas, destacando que en el país más de la mitad de las personas viven en pobreza.

También, reiteró que no se tiene considerado “militarizar la respuesta de salud pública” para hacer que las personas permanezcan dentro de sus domicilios, pues la Jornada Nacional de Sana Distancia fue dirigida hacia las actividades no esenciales y las escuelas, por lo que llama a la población a no salir de casa para estar protegida.

Señaló que la epidemia no se está dando de manera homogénea en el país, por lo que algunas ciudades están en punto de declive, como Cancún, pero esto no quiere decir que se pueden suspender las medidas de sana distancia.