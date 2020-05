Constanza Amparan Hernández, egresada de la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla, presentó del 20 de febrero al 15 de marzo de 2020, una temporada de 16 funciones de su proyecto escénico “Stickiness, o la sinuosa tarea de desarraigar” en el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque, como parte de la programación de teatro para adultos que gestiona el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.



La obra lleva por título “Stickiness o la sinuosa tarea de desarraigar”, es un proyecto de teatro físico o danza teatro, realizado en conjunto con Octavio Ahmic, quien estudio Teatro en Goldsmiths, Inglaterra. “Se trata de la descomposición de las relaciones de pareja o las distintas etapas por las cuales pasan, a través de una narrativa no lineal se retratan las distintas etapas con flashbacks y flashforwards. A fin de cuentas, lo que intenta es narrar como todo pasa de ser sincronía, pasión, amor y que todo parece estar en perfecto balance para luego ir pasando por asuntos de manipulación, indiferencia, apego, codependencia, hasta tal vez llegar a la violencia y entonces llegar a una necesaria catarsis”, explicó en entrevista Constanza Amparan.



Este proyecto inició en 2014 cuando Constanza fundó su compañía Pulmón Danza Teatro junto a su compañero Octavio Ahmic. “Empezamos a trabajar este proyecto y yo me gané un PECDA de Coahuila, porque soy de ahí. Lo trabajamos todo 2015 y 2016 y estrenamos en 2016 en Torreón, luego empezamos a traer la temporada para la Ciudad de México, estuvo en El Circulo Teatral, en el Teatro La Capilla dos veces y luego empezamos a trabajar otra obra. Recientemente la compañía había tomado un tiempo de standby, pero en julio del año pasado la metimos a la convocatoria de programación de teatro para adultos en el INBAL, la verdad sin muchas expectativas, pero de por lo menos 650 aplicaciones, escogieron nuestro proyecto”, explicó.



Por otro lado, respecto a su experiencia con la presentación de este proyecto en el Teatro El Granero Xavier Rojas, dijo sentirse muy satisfecha, con las reacciones del público. “El Centro Cultural del Bosque es un foro muy noble porque tiene público cautivo, es algo que en la mayoría de los teatros de la ciudad no pasa, la mayor parte de la gente que nos vio es porque llegó a cartelera para ver que hay, eso te demuestra que si hay gente que quiere ir al teatro. Llegan y entran a la obra sin saber mucho que esperar y se encuentran con una obra de teatro físico en la que hay dos monólogos. Yo estaba un poco nerviosa, pero su respuesta ha sido maravillosa nos están recomendando muchísimo, nos escriben por redes, la coordinadora nos está recomendando, toda la respuesta ha sido muy enriquecedora, grata y sorpresiva” declaró.



Constanza fue beneficiada por una beca artística para poder realizar sus estudios en la Licenciatura en Danza de la UDLAP. Si deseas conocer más sobre su experiencia universitaria, así como su carrera profesional visita el siguiente link: https://youtu.be/8PJ-FCCPYys.