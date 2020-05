Ante la advertencia del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de detonar al interior de los mercados el reparto de alimentos a hogares para evitar propagación masiva de Covid-19, el dirigente de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Tonatiuh Sarabia, acentuó que están dispuestos a colaborar y no confrontarán pero acentuó que los clientes del mercado Hidalgo son personas pobres que no pagarán un servicio de entrega que oscile entre los 10 y 50 pesos.

"En la rueda de prensa del gobernador, simplemente nosotros tenemos que puntualizar que desde que se dio el cambio de administración tanto a nivel Federal, estatal y municipal con los distintos gobiernos nosotros, como organización hemos gustado de tener una relación de comunicación y coordinación para atender los problemas; no una relación de subordinación, y mucho menos, de confrontación".

Bajo esa perspectiva, anunció que buscarán la realización de una mesa de trabajo con la administración estatal para conocer a fondo el tema.

Además, recordó que como siempre lo han asegurado, el diálogo es la solución de los conflictos que se pudieran acaecer y buscan ser solidario socialmente.

"Nosotros en nuestras áreas de trabajo y habló de los mercados en los que nos encontramos como organización, desde qué inició la pandemia del Coronavirus, incluso dos o tres días antes, nosotros como organización empezamos a implementar de manera voluntaria la limpieza, pero sobre todo, somos responsable de las medidas de seguridad sanitarias que el gobierno Federal a través de su secretaría de salud en la cual ahora HugoLópez-Gatell Ramírez es el que ha fungido como vocero; nos hemos apegado también a la Organización Mundial de la Salud, nosotros hemos visto como han ido aplicando las medidas".

Refrendó que cualquier persona puede ir a los mercados donde la 28 de Octubre, pues existen simpatizantes de la organización regalando cubrebocas a las personas que no llevan, están dando las indicaciones para que se guarde la sana distancia, e aplique alcohol y desinfectantes, como amonio cuaternario y otros químicos aprobados por Cofepris y por la Organización Mundial de la Salud, para evitar contagios masivos de Coranovirus.

Subrayó que han estado fumigando con frecuencia y sanitizando todos los mercados y ahí están los registros mediáticos a la orden de la autoridad.

"Nuestros compañeros constantemente están barriendo y limpiando con agua y cloro sus puestos, quiero sumar a esto, que también recientemente se colocaron estaciones de lavado de manos donde hay agua potable y jabón líquido que ayuda a que la gente que se quiera lavar las manos, pues así lo pueda hacer, así como también cada uno de nuestros locatarios tienen sus líquidos desinfectantes, tienen su alcohol, gel desinfectante para aplicárselo a sus propios compradores".

Con respecto a las declaraciones del gobernador de regular los mercados, no del cierre total, buscarán a las autoridades estatales para solicitar una mesa de coordinación y ver en qué se puede apoyar, de qué se trata este proyecto que están planteando y de qué forma pueden trabajar conjuntamente.

"Nosotros somos enfáticos, vemos que no podemos cerrar nuestros mercados toda vez que la gente que trabaja en los mercados vive al día y no tendría una forma de subsistir digna, a los vendedores solo les quedaría las ayudas que dieran los propios gobiernos, no sé, dinero en efectivo y despensas; no sé deben de detener más programas, sin embargo dejarían de ejercer su trabajo, su derecho al trabajo, en ese aspecto nosotros para que no ocurra eso, nosotros hemos tomado, las medidas de seguridad sanitaria".

Insistió que en el decreto del mes de marzo, el Gobierno Federal establece las actividades esenciales y menciona a los mercados de abastos, centrales de abastos y a los supermercados como actividades esenciales y que estos tienen que operar bajo las medidas de seguridad sanitaria que giran las propias autoridades.

"Además en el área de alimentos del mercado solamente dan alimentos para llevar y los clientes no se queden en en los puestos a comer; es una nueva forma de trabajo para ellos, y se están adaptando igual, pero ya los demás días pues estaremos entregando un reporte de estas actividades de alimentos preparados para llevar para que las autoridades tengan conocimiento".