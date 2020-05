"Voy a estar de manera puntual a menos que Dios no me lo permita y me quite la vida", señaló la senadora Nadia Navarro, sobre sus asistencias y votos dentro de la oposición formada por 13 legisladores en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El bloque de legisladores de “contención” cerró filas para votar en contra de abrir un periodo extraordinario de sesiones que tenía como propósito discutir la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propuesta por el Ejecutivo. La principal iniciativa a votar era la libertad para que AMLO pudiera reasignar libremente más del 10 por ciento del Presupuesto Federal de 2021.

Entrevistada vía Zoom para Destrozando la Noticia, la senadora detalló que supo que tenían los votos necesarios para ponerle un alto al presidente López Obrador hasta que el senador Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llegó al Senado: "cuando él llega yo tuve la certeza de que estábamos los 13, antes no, porque no habíamos platicado sino que nuestros coordinadores nos habían comentado que había compromiso de todos".

Navarro explicó que para que la Comisión Permanente apruebe la apertura de un periodo extraordinario se requiere de los votos de las dos terceras partes del pleno, es decir, de 25 legisladores. El bloque morenista y aliados cuenta con 24 votos, por lo que el rumbo de la reforma presupuestal depende de la asistencia y firmeza de los 13 diputados y senadores de oposición en las reuniones subsecuentes.

"Esto no se acaba acá, apenas empezamos con esta primera sesión y de manera pública ya dijimos que el bloque se va a mantener, porque imagina que en un siguiente sesión falte uno de estos 13 senadores y puede llevarse a cabo este proceso extraordinario. Este es un seguimiento que se tiene que dar en los próximos cuatro meses", puntualizó la senadora panista.

Ante la pregunta de Enrique Núñez sobre si se ve como candidata para la presidencia municipal de Puebla en 2021, la legisladora aseveró que se quedará en el Senado de la República, donde actualmente es la secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

La panista agregó que en la encuesta realizada por el director de esta casa editorial sobre los posibles candidatos de Acción Nacional a la alcaldía capitalina, la opción más conocida es la del ex presidente municipal Eduardo Rivera, pero agregó que en el blanquiazul existen otras propuestas interesantes.

ENCUESTA POLÍTICA (PAN)



Cual de estos personajes del PAN consideras que sería el mejor candidato a la Presidencia Municipal de Puebla:



Vota y dale RT — Enrique Núñez (@contracara68) May 6, 2020

¿Logrará el bloque de contención mantener la unidad ante las presiones políticas?

