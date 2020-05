Uniéndose a la causa, toca el turno a los súper héroes en este caso a Lego Batman, quien busca combatir el Covid-19, con un video lleno de consejos principalmente para los niños, el cual ya se puede ver en diferentes plataformas digitales.

Batman, también conocido como “El Caballero de la Noche”, hoy más que nunca quiere ayudar y que mejor que con “Lego Batman”, uno de los personajes consentidos de la familia, es por esto que Grupo Lego, conscientes de la situación que se está viviendo frente a la pandemia provocada por el COVID-19 (Coronavirus); envían un sentido mensaje de solidaridad a todas las personas y a sus familias que de alguna manera han sido afectadas a través de uno de sus personajes más icónicos.

El video de poco más de dos minutos, el cual ya se puede ver en las diferentes plataformas digitales, está enfocado principalmente para los niños y las familias, con la finalidad que comprendan la importancia del mensaje de mantenernos a salvo del Covid-19, siguiendo para esto las medidas que piden las diferentes estancias de salud.

¡Hola! Just learned LEGO Batman has been taking language classes in his free time. Now he can share an important message for Spanish-speaking LEGO fans on how they, just like LEGO Batman, can be a Superhéroe! #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/5Gfz94lyWd