Hasta 10 muertos por coronavirus o Covid-19 se han registrado en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula, por lo que la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, hizo un llamado a habitantes a reforzar el aislamiento.

En este entorno, Pérez Popoca anunció que este mes se entregarán 3 mil despensas, por lo que el programa ya será permanente, una vez que pase la contingencia.

En entrevista en su oficina, donde se guardan todas las medidas sanitarias, la presidenta municipal reconoció que la situación de contagios por la pandemia se ha venido complicando.

Según datos oficiales de la Secretaría de Salud federal, en San Andrés Cholula se han confirmad 51 personas contagiadas, 23 sospechosos y cuatro defunciones.

Sin embargo la alcaldesa señala que tiene el reporte de al menos diez decesos tan solo en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo, por lo que insistió en el exhorto a no salir de sus casas a los habitantes a menos que sea muy necesario.

“Curiosamente se complicó la situación a la par de que ya muchas familias tienen problemas de economía, mucha gente ya no viene acatando Las medidas de restricción, eso va a venir complicando todavía más la situación tanto de salud como económica”, señaló.

“Estamos haciendo la entrega rotativa, no nos podemos quedar con un grupo predeterminado si no estar entregando a todos, las despensas llevan perecederos y no perecederos, son productos de calidad y de cantidad”, dijo.

Explicó, además, que con la entrega se genera también una economía local, al comprar los perecederos a los productores de San Luis Tehuiloyocan, huevo criollo a un grupo de San Andrés Cholula y entregando torta y pan de dulce a panificadores de San Rafael,.

El ayuntamiento sanandreseño invierte en promedio por estas despensa cerca de 2 millones 200 mil pesos, lo que se tiene planeado el programa se va a quedar aunque la contingencia termine.

Apoyos

El ayuntamiento de San Andrés ha iniciado un mecanismo de apoyo a los más necesitados, el que comprende en primera instancia la entrega de más de 30 mil despensas, con un costo superior a 400 pesos cada una.

La alcaldesa señaló que se apoya a todas las personas que lo solicitan a través de presidentes auxiliares, redes sociales y directamente cuando llegan a la Secretaría de Bienestar a solicitar ayuda e informes.

Detalló que en primera instancia se están entregando 3 mil despensas bajo demanda.

“Que es bajo demanda, puedo ir entregar a una comunidad 50, a otra 300 y donar a un grupo 200, entonces es dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada familia”, explicó.

“En el tope que tenemos mensual, en el año estaremos entregando más de 30 mil despensas, porque los números de solicitudes de se han incrementado”, dijo al señalar que ya será permanente el apoyo.

“La única finalidad es que las despensas lleguen a las familias que más lo necesitan, Valores a tu Mesa, es un programa que se va a quedar de manera permanente”, reveló.

“No lo vamos a quitar y ahora es un momento importante de poder fortalecer el plan de contingencia sanitaria. San Andrés ha incrementado el número de contagiados tenemos”, dijo.

“Ya hay un número grande de decesos sobre todo en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalanzingo, donde se han registrado más de 10 muertes”, advirtió.

Señaló que se está concientizando a la población, al pedirles que se restrinja más en el confinamiento.

“Sabemos que no podemos vulnerar sus derechos, pero es importante que acaten las disposiciones que ya se emitieron a través de los decretos del gobierno del estado”, señaló la alcaldesa.

Advirtió que solo se pueden vender alimentos por medio de repartidores o para llevar en los establecimientos, sin el uso de mesas.

“Nosotros lo vamos a reforzar más, en el sentido de la difusión, está actuando seguridad pública perifoneando en las mañanas y en las noches”, dijo.

Señaló que en el perifoneo se da a conocer el tema de “Quédate en Casa”, y las disposiciones, sobre todo en el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, quienes serán remitidos al juzgado calificador.

“El primer tema prioritario es el de seguridad, para causar una tranquilidad y el segundo tiene que ver con alimentos, la entrega de las despensas, poner alimentos en las mesas de las familias en el diseño, ante la situación de desempleo que se vive y diversos negocios que han tenido que cerrar sus desgracias”, aseguró.

El desacato= contagios

Karina Pérez Popoca señaló que el ayuntamiento trabaja en las áreas de salud y protección civil, las que son esenciales para el apoyo a la gente en tiempos del coronavirus.

Aseguró que se está teniendo seguimiento sobre los empleados como situación que termine generando un contagio al interior del ayuntamiento sanandreseño.

“Afortunadamente no hemos tenido casos, hemos tenido sospechas de algunos pero afortunadamente con el tema de que se queden en su caso al resguardo no habido nadie”, dijo.

Señaló que estas dos semanas serán las más complicadas que se tiene en el contagio comunitario, por lo que invitó a una restricción total a las personas que no tienen nada que salir hacer en la calle.

“Desafortunadamente hay miles de familias que están quedándose en casa, pero hay otro infinidad que no está acatando las disposición y que desafortunadamente son los que están contagiando”, mencionó en la entrevista.

“Hay que tomar esa conciencia responsabilizarnos de nuestras acciones, el tema de salud desde todos te cuidas tú, me cuido yo”, exhortó.