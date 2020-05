A casi un año del proceso electoral 2021 en Puebla y en medio de una crisis sanitaria por el coronavirus, es imposible no pensar en la elección de la presidencia municipal de Puebla, debido a la controvertida administración de la alcaldesa morenista Claudia Rivera Vivanco.

Desde ahora los partidos políticos se saborean la posibilidad de regresar al poder de la capital del estado o de mantener el control del municipio más importante de Puebla.

Este miércoles, los periodistas de la mesa de Off The Record, analizan los posibles candidatos a quedarse en los pasillos del Charlie Hall: "todo lo que va hacia el camino del 2021 en encuestas van a ser muy variables, es decir, no es el camino normal lo que está pensando la gente ahorita que lo que pasará en 2021 y mucho depende con lo que suceda en los resultados finales de la pandemia tanto en términos sanitarios como en términos económicos", aseveró Gerardo "Yuca" Sánchez.

La primera encuesta lanzada vía Twitter por el director de esta casa editorial, Enrique Núñez, incluyó a la actual presidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco, quien se puede reelegir. También al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro; el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla y el actual secretario David Méndez.

ENCUESTA POLÍTICA



Arrancamos con MORENA esta serie para conocer las preferencias por partido de los posibles candidatos a la Presidencia Municipal de #Puebla.



Cual de estos personajes sería el mejor candidato a alcaldía de Puebla por Morena:



Vota y dale RT — Enrique Núñez (@contracara68) May 5, 2020

"Curiosamente en las últimas horas antes que se cerrara se empezaron a mover los números de forma mágica, por muchas horas iba ganando Fernando Manzanilla, luego Claudia Rivera y al final terminó remontando y ganando desde atrás como caballo fino, Gabriel Biestro", detalló Pedro Cabañas sobre el ejercicio de Morena.

En la encuesta de Acción Nacional, los personajes considerados fueron: la excandidata del PAN a la gubernatura de Puebla Ana Teresa Aranda Orozco; el exedil de Puebla Eduardo Rivera; el expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar y el exsenador Humberto Aguilar Coronado, “El Tigre” quien ganó con 39.6% de un total de 4 mil 579 votos.

ENCUESTA POLÍTICA (PAN)



Cual de estos personajes del PAN consideras que sería el mejor candidato a la Presidencia Municipal de Puebla:



Vota y dale RT — Enrique Núñez (@contracara68) May 6, 2020

Para Erick Becerra los resultados del partido blanquiazul serán importantes dependiendo de cómo quede Morena después de la pandemia, sin embargo será un "desgarriate" porque en el PAN no han podido ponerse de acuerdo entre todas las corrientes ideológicas y podría darse que Marko Cortés terminé decidiendo el candidato.

Esta noche hemos lanzado la encuesta de para los candidatos del PRI, con: la expresidenta municipal Blanca Alcalá; el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger; el exdiputado priista José Chedraui y la diputada local Rocío García Olmedo, como contendientes:

ENCUESTA POLÍTICA (PRI)



Cual de estos cuatro personajes consideras que es el mejor candidato del PRI para la Presidencia Municipal de Puebla:



Vota y dale RT — Enrique Núñez (@contracara68) May 7, 2020

¿Has votado en alguna encuesta?, ¿quiénes son tus favoritos?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord