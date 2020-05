En Puebla suman 909 casos positivos de Covid-19 y 196 fallecidos, resultado de las más de 2 mil 700 pruebas en laboratorio aplicadas, informó el secretario de salud Humberto Uribe Téllez, quien agregó que 335 personas están hospitalizadas de las que 76 están graves.

El funcionario estatal informó que ya son 82 municipios los involucrados y que producto de la movilidad de la gente, tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 43 nuevos contagios “se procesan 63 muestras y 59 por ciento es a favor del sexo masculino, la transmisión comunitaria en el 99 por ciento de los casos”, dijo el secretario.

Los 43 nuevos contagios, agregó Uribe Téllez, se presentaron en el municipio de Puebla con 23 casos San Martín con cuatro casos, mientas que San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Chignahuapan, Cuautlancingo, Acajete, Xoxtla, Zacatlan, y Venustiano Carranza, por mencionar algunos municipios, reportaron al menos un caso de coronavirus.

En su oportunidad, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que la Secretaría de Salud no tiene referencia de enfermos por lugar; en referencia a los comerciantes de la Central de Abasto contagiados, pues dijo que el Sistema Estatal de Salud atiende a todos los que se presentan con síntomas.

“Nosotros no llevamos una referencia por ubicación de lugar, atendemos a todos los que se presentan, no tenemos una referencia de dónde son. No podemos alimentar rumores que dañen la relación con la sociedad, con grupos de personas, comerciantes”, dijo el mandatario local, quien agregó que la Secretaría de Salud lleva la numeralía de enfermos, ocupación, lugar de nacimiento y lugar de residencia, pero no por zonas en específico.