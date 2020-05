La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura del Congreso del Estado, se aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado, para que vigile que en las empresas se respeten los derechos laborales de los trabajadores, así como cubrir parcial o totalmente su sueldo y no sean realizados despidos injustificados, esto de acuerdo a la situación económica de la empresa y en caso de que ello ocurra se les brinde, a través de medios electrónicos o vía telefónica, la asistencia jurídica correspondiente.

La presidenta de la comisión, María del Carmen Saavedra Fernández, señaló que las afectaciones que está generando la suspensión de actividades laborales por el coronavirus se están agravando y los ciudadanos están enfrentando complicaciones económicas.

Consideró que los dueños de empresas y propietarios de negocios deben hacer un esfuerzo para pagar en su totalidad o por lo menos la mitad el sueldo de sus trabajadores, en la medida de las posibilidades de sus finanzas y evitar el recorte de personal.

En este sentido, la diputada, María del Carmen Saavedra Fernández, consideró que ante la pandemia por el Covid-19 que se vive, millones de personas sobreviven día a día con ingresos más bajos o sus ahorros, por lo que si bien señaló que la salud es lo más importante en este proceso, también el trabajo de las personas debe de ser cuidado y respetado.

El diputado, Javier Casique Zárate, expresó que no se opone al exhorto, pero debe considerar que la Ley Federal contempla situaciones como la emergencia sanitaria y si las empresas quieren realizar despidos en este periodo, están en el marco de la Ley Federal, por lo que consideró que está en manos del presidente de la República realizar acuerdo para no dejar a nadie en la orfandad.

Casique Zárate llamó a un acuerdo de unidad a fin de que los empresarios conserven las fuentes de trabajo y los empleados reciban una remuneración justa durante el tiempo que dure la pandemia.

Expuso que el Ejecutivo Nacional no ha tenido una actitud conciliadora con las centrales obreras y los empresarios a fin de dejar de lado los roces y fricciones para caminar juntos y encontrar soluciones que eviten los despidos y el paro de las cadenas productivas.

“Considero que se deben dejar de lado conceptos como enemigos de clase o confrontaciones que solo abonan a generar más incertidumbre entre los ciudadanos, hacen falta más soluciones y menos rencor por parte del ejecutivo federal para ver el problema de manera objetiva”, sentenció Casique Zárate.

El diputado local recalcó la solución no es la entrega de dadivas y apoyo como hasta ahora lo ha planteado el Gobierno Federal y Estatal pues no hay recurso que alcance y haga frente al desastre económico que provocará en los próximos meses la pandemia del COVID-19.

Al respecto, el diputado, Raúl Espinosa Martínez, propuso una modificación al exhorto en el que se incluyera que se cubra total o parciamente el sueldo de los trabajadores conforme a la situación económica de la empresa, el cual fue aprobado.

Mientras que el diputado, Juan Pablo Kuri Carballo, coincidió con la propuesta reformatoria, al argumentar que es necesario reconocer que la situación económica también es complicada para los empresarios, pues algunas no cuentan con la capacidad para pagar los sueldos o accesos a créditos.

Emilio Maurer opinó que las empresas no están despidiendo a la gente para quitar sus derechos y el 99.8 por ciento de las empresa en Puebla son micro y pequeñas; es decir, que muchas están cerradas desde hace dos meses y no pueden pagar al trabajador e incluso no podrán reabrir cuando la contingencia sanitaria concluya.

Por su parte, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz, resaltó que esta es una situación que no estaba planeada, por lo que es necesario velar por las necesidades de los poblanos.