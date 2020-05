Este 10 de mayo día tan especial porque se celebra a las madres en su día, considerando que la mayoría está en casa por la contingencia sanitaria por coronavirus, se han preparado diferentes actividades para que disfruten las madres en compañía de sus seres queridos.

De las actividades

El Complejo Cultural Universitario (CCU), trasmitirá el Concierto Sinfónico dedicado a las mamás con música de Juan Gabriel, Álvaro Carrillo, Rafael Pérez Botija, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero y otros compositores.

De esta manera la Orquesta Sinfónica BUAP (OSBUAP), a cargo del maestro Alberto Moreno, rendirá un homenaje a las mamás en su día, este domingo 10 de mayo, a las 19:30 horas, a través de Facebook.com/ccubuap.

Durante poco más de una hora el público en casa disfrutará de grandes temas como: Bésame mucho, De mi enamórate, Poporrí de José José, Señor amor, Por cobardía, Acaríciame, El recuento de los daños, Como tú, Mi buen corazón, Popurrí de Selena, My heart will go on, All by myself, La gata bajo la lluvia, A mi manera, María, Medley de Álvaro Carrillo, Mi árbol y yo, popurrí de Juan Gabriel y Para ti mi mejor canción.

Este concierto forma parte del programa CCU en casa, promovido por el Complejo Cultural Universitario de la BUAP para llevar las presentaciones de sus compañías artísticas hasta los hogares de las personas que están en aislamiento.

Otra actividad para este día es la Serenata en Vivo a cago de Benny Ibarra, quien se une a la celebración del 10 de Mayo uniendo fuerzas con la empresa FUD, haciéndoles llegar a las mamás las tradicionales mañanitas y un emotivo video.

De esta manera el cantante y actor Benny Ibarra, anunció en sus redes sociales que dará una “Serenata para Mamá” el domingo 10 de mayo a las 12 pm, a través de Facebook.com/fud.mexico/.

El cantante de éxitos como Cielo, Sin ti y Llueve luz, invitó al público a unirse a este concierto virtual en vivo del que todos podrán ser parte desde su casa para cantar y celebrar a las mamás.

Además la marca patrocinadora, ha realizado un video en el que destaca el rol de las madres, al sacar adelante sus hogares aún en las situaciones más difíciles, como la que vivimos actualmente.

El video muestra una serie de viñetas que hoy serán familiares para muchas madres, haciendo un breve recuento de las múltiples actividades que han asumido durante la contingencia, como maestras, cocineras, proveedoras e incluso, idear formas de acompañar, ejercitar y entretener a sus hijos dentro del hogar; actividades que si bien son comunes para ellas, han representado un esfuerzo atípico y extraordinario durante la situación actual.

Adicionalmente la marca estará compartiendo contenidos y dinámicas especiales para ayudar y acompañar a las mamás en su nuevo “día a día”. La cita para la serenata en vivo y el mensaje de Benny es este domingo 10 de mayo a las 12 pm en Facebook.com/fud.mexico/.