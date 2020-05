Solo por el tiempo que dure la contingencia sanitaria estará en marcha el programa “Hoy no Circula”, el que no tendrá sanciones económicas pues el vehículo solo será remitido al corralón, explicó el secretario de movilidad y transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, al agregar que serán involucrados 20 de los 217 municipios.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, agregó se tomaron en cuenta tres criterios el poblacional, número de habitantes, número de vehículos y numero de contagiados Covid-19; “va a durar lo que dure la crisis de salud, para que no comiencen los detractores, esos políticos de mala entraña que están perfectamente identificados a buscar aspectos y querer sembrar dudas”, dijo.

En la explicación, Aréchiga Santamaría explicó que aquí no aplicará la verificación cero o doble cero, pues la implementación de esta medida es para evitar la movilidad y respetar el confinamiento no es un tema ambiental aunque tendrá efectos positivos en el entorno.

Los días lunes no circulan las placas con terminación 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2, viernes 9 y 0, sábados no circulan los números pares, es decir, el 02,4,6; mientras que el domingo no circulan los nones, es decir, 1,3,5,7 y 9.

“Solamente señalamos el número de terminación, no podrán circular tampoco aquellos vehículos que tengan verificación cero o doble cero y no contará el color del engomado, solo el último número de la placa lo que determina el día que no circula nada del color de la placa”, explicó.

Aréchiga Santamaría esta estrategia aplicará a los visitantes de otros estados y los 20 municipios en donde se aplicará esta medida son Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, San Andrés Cholula, Huauchinango, Cuautlancingo, Zacatlán, Xicotepec de Juárez, Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Huejotzingo, Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Acatlán.

Guillermo Aréchiga informó que los vehículos exentos son los de transporte de bienes, transporte público público y privado complementario “referimos al ruta y al transporte de ruta fija, transporte mercantil, legalmente permisionado que sirva para actividades esenciales, taxi, servicios funerarios, mercantil de carga, valores, paquetería y mensajería, agua, energéticos, arrastre y salvamento, los destinados a transportar a personas con discapacidad”.

También a “los conducidos o utilizados para transportar a personal del sector salud en toda las especialidades, para ello se emitirá una identificación de esta dependencia y de la Secretaría de Salud, vehículos oficiales rotulados de las dependencias que tengan actividades definidas como esenciales, vehículos de apoyo para atener programas sociales para evitar el contagio y propagación del coronavirus, servicio emergencia y seguridad pública, motocicletas del reparto de alimentos o mensajería, traslado de bienes agropecuarios”, detalló.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Marique, informó que el programa que iniciará el próximo lunes 11 de mayo y tendrá un horario de 6 de la mañana a las 10 de la noche, repercutirá en el medio ambiente, ya que se dejarán de emitir 210 mil toneladas de contaminantes.