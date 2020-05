El pasado jueves la plataforma de contenido streaming Netflix, hizo llegar a sus suscriptores un anuncio donde informó el aumento de 16% por concepto de I.V.A. en su mensualidad a partir del próximo 1 de junio.

Desde septiembre de 2019, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) debido a que existe un bajo cumplimiento fiscal en relación a los servicios digitales que no residen en el país; es decir, no enteran el impuesto como lo hacen los proveedores mexicanos.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ahora tiene un capítulo llamado “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”.

A través del artículo 18-B, señala que los servicios digitales que deberán recaudar IVA serán aquellos que proveen “la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos; incluyendo los juegos de azar”.

Pero esto no solo incluye a empresas como Netflix, Prime Video, Claro Video, Apple TV, HBO GO, YouTube Premium, Spotify, PlayStation o XBox. Sino a todos los servicios que proveen una interfaz digital donde se “transmitan datos” como las que tienen que ver con e-commerce y movilidad: Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi, entre otras.

Usuarios de PlayStation fueron notificados de este incremento en su tienda y en los servicios que provee la empresa.

Por su parte, Uber declaró a al portal Xataka México que ellos no aumentarán sus tarifas y no cobrarán el nuevo impuesto digital a los usuarios, ya que este impuesto será absorbido por los conductores, que son quienes se encargan de facturar y hacerse cargo de los todos los impuestos dentro de la plataforma. Uber afirma que ellos no retienen ningún tipo de ganancia por parte de los impuestos.

En el caso de DiDi, declaró que "están analizando todas las disposiciones con relación al IVA de 16% que deberán pagar", y estudiando la forma de aplicarlos de una modo en que los usuarios no sean afectados.

A través de Twitter, un usuario, pregunto a la plataforma Spotify si también formará parte de las apps que aumentarán su precio, a lo que la cuenta de @SpotifyAyuda respondió que por el momento el precio de la suscripción para la aplicación no ha cambiado.

Otra de las plataformas populares, Amazon Prime Video, señaló que el costo de suscripción actual no se elevará, ya que el IVA (Impuesto al Valor Agregado) ha estado incluido desde hace tiempo, por lo que no es necesario hacer una modificación actualmente.