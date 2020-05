A partir de este lunes arranca el programa “Hoy no Circula”, con el que además se pide que no más de tres personas viajen las unidades particulares cuando sea el día permisible para circular, con ello obligar los ciudadanos al confinamiento ante esta contingencia sanitaria producto del Covid-19.

El decreto del programa temporal ya quedó publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en su artículo 5 “se exhorta a los conductores de vehículos no señalados en el artículo 4 de este Decreto, a que su ocupación máxima sea de tres personas, atendiendo a la Sana Distancia”, se cita.

El decreto especifica que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios se auxiliará de la fuerza pública, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para retirar de la circulación el vehículo del infractor, los que serán llevados al corralón, pues el gobernador, Miguel Barbosa, anunció el pasado viernes que éste no es un programa con fines de recaudación.

Además “se exhorta a las autoridades municipales para que, en el ámbito de su competencia, lleven a cabo las medidas conducentes para facilitar la movilidad activa en sus vialidades como alternativa a los modos de transporte motorizado para aquellos que, por realizar actividades esenciales, requieran desplazarse durante la emergencia”, se señala.

El programa Hoy no Circula es temporal, es decir, el tiempo en que dure esta contingencia sanitaria y solo aplicará en 21 municipios, es decir, en Acatlán, Puebla, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco, San Pedro Cholula, Coronango, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, Tecamachalco, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Chignahuapan, Tepeaca, Huauchinango, Teziutlán, Huejotzingo, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, Zacatlán y Ocoyucan.

“Se decreta durante el tiempo que dure la pandemia, la medida temporal Hoy no Circula para la reducción de la movilidad de las personas, mediante la restricción de la circulación o tránsito vehicular, con el objeto de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) entre la población en el territorio del Estado de Puebla, como acciones de prevención y de combate de los daños a la salud, en los siguientes municipios del Estado de Puebla”, se refiere en el documento.

“Hoy no Circula” aplica a foráneos

Desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche aplicará el programa “Hoy no Circula” en 21 municipios de Puebla, por lo que este lunes no circulan las placas con terminación 5 y 6, el martes 7 y 8, miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2, viernes 9 y 0, sábados no circulan los números pares, es decir, el 02,4,6; mientras que el domingo no circulan los nones, es decir, 1,3,5,7 y 9.

“Los vehículos matriculados de otras entidades federativas estarán sujetos a la restricción de circulación vehicular en vialidades de Jurisdicción Estatal y Municipal del Estado de Puebla, en un horario comprendido de las 06:00 a las 22:00 horas de acuerdo con el último dígito numérico de su matrícula; sin importar el holograma de verificación que porten (exento “E”, doble cero “00”, cero “0”, uno “1” o dos “2”), o el color del engomado”, se establece.

En el decreto también se pide al sector privado que realiza actividades esenciales a llevar las acciones necesarias para garantizar que la entrada y salida del personal de sus establecimientos se realice de forma escalonada, evitando la saturación la infraestructura del transporte.

Las excepciones

En decreto también establece excepciones, pues la circulación del transporte público en sus diferentes modalidades; servicio de transporte mercantil legalmente permisionado, como taxis, funerarios, de carga, de valores, paquetería, mensajería o reparto, de agua, de arrastre, y arrastre y salvamento, están permitidos.

El documento señala que los vehículos oficiales rotulados que tengan a su cargo la prestación, supervisión, inspección, vigilancia o regulación de actividades esenciales; así como las motocicletas que sirvan para el servicio se alimentos o paquetería estarán permitidas.

Ante esta emergencia sanitaria, el gobierno del estado ha emitido más de 30 documentos entre acuerdos y decretos con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del Covid-19, que ya rebaso los mil contagios en la entidad y que ha dejado a decenas de personas fallecidas.