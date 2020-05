El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que la curva de contagios de Covid-19 en Puebla va en aumento, tan solo este fin de semana sumaron 115 personas positivas, este número se incluye en los mil 87 positivos en total, desde que se confirmó el primer caso; de esta cifra se desglosan 603 pacientes recuperados, 258 casos activos y 226 fallecidos.

En la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador refirió que fue entendible la movilidad registrada este fin de semana tras el Día de las Madres; sin embargo, insistió en que la sociedad debe ser consiente del riesgo que representa no alinearse al confinamiento.

“La curva estará muy arriba, lo digo que mantengamos frente a la sociedad una relación de informes veraces y no de un optimismo que nos dañe, que nos lleve a comportamientos que no sean los correctos, a eso me quiero referir. Yo quiero decir que la curva esta hacia arriba, hay un comportamiento social diría que es entendible, derivado de un fin de semana derivado de una fecha importante como es el 10 de mayo”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo local reiteró que el “Hoy no Circula” que comenzó a implementarse este lunes tendrá sanción de corralón y los conductores tendrán que pagar el arrastre; además, hay otros decretos y acuerdos emitidos que fijan sanciones como la prohibición de bebidas alcohólicas de forma abierta y la venta de comida en mesas; sin embargo, reiteró que su gobierno no implementará un toque de queda porque sería violatorio a los derechos humanos de las personas.

“Hay decretos con sanción y decretos sin sanción, lo del Hoy no Circula tiene sanción, sin ninguna multa, pero el corralón y arrastre. El funcionamiento de comercios tiene ya la clausura, el confinamiento no tiene porque para mí sería restrictivo de garantías individuales, pero es un asunto de convencimiento, por eso el estado tiene que tener la capacidad de entregar los paquetes alimentarios para que la gente pueda estar confinada, eso lo entiendo”, dijo.

Barbosa critica a alcaldes por no accionar frente a Covid-19

Barbosa Huerta criticó a alcaldes por no accionar ante la pandemia por Covid-19, por ello, los llamó a ser responsables ante la emergencia sanitaria y no posar con una tasa del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

“Le toca a los Ayuntamientos meter las manos al fuego y quemarse un poco y no vivir en la ausencia, dónde están los alcaldes y las alcaldesas, quién sabe, tomando café con una de esas tazas famosas que son parte de la estrategia en contra del coronavirus”, dijo el mandatario local.

El gobernador dijo que los 217 presidentes municipales y particularmente los de la zona metropolitana, por el alto número de contagios y fallecidos, deben ejecutar medidas junto con los Gobiernos Federal y Estatal, para lograr el confinamiento, sana distancia y uso de cubre bocas, además de iniciativas propias que ayuden a enfrentar esta crisis sanitaria.

Barbosa Huerta lamentó que, en tiempos de contingencia sanitaria, los Ayuntamientos hayan dejado abiertos los panteones municipales y no hayan implementado medidas para que las y los ciudadanos respetaran los decretos emitidos por el gobierno del Estado.