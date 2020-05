El reporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Guillermo Aréchica Santamaría, señala que 21 unidades fueron remitidas al corralón por incumplir con el programa “Hoy no Circula” que este lunes inicio y que concluirá hasta que se levante la contingencia sanitaria producto del Covid-19.

Los vehículos fueron sorprendidos sobre la Vía Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, Periférico Ecológico y Carmelitas y Capitán Carlos Camacho Espíritu; en dichos operativos participaron 12 supervisores de la dependencia estatal, tres patrullas con 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de la Secretaría de Salud.

Este lunes no circularon las placas con terminación 5 y 6, mientras que el martes no circulan las unidades con terminaciones 7 y 8, y es que el programa “Hoy no Circula” se implementó para disminuir la movilidad de las personas, pues además limita a que solo 3 pasajeros vayan a bordo de las unidades cuando les sea permitido circular.

El programa funciona todos los días en horario de 6:00 a 22:00 horas en 21 municipios del estado, aplica para vehículos foráneos y aquí no se toman en cuenta las verificaciones 00, pues la finalidad de este programa no es de tipo ambiental, sino de movilidad para cortar la cadena de contagio del Covid-19.

El programa excluye a taxistas, transporte público, de carga, de valores, de agua, de energéticos, vehículos de personas con discapacidad, servicios funerarios, paquetería y mensajería o reparto, así como de arrastre y salvamento, y autos conducidos por personal de salud.

De acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los 21 municipios en donde aplica este programa son Acatlán, Puebla, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco, San Pedro Cholula, Coronango, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, Tecamachalco, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Chignahuapan, Tepeaca, Huauchinango, Teziutlán, Huejotzingo, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, Zacatlán y Ocoyucan.

No se permitirán actos de corrupción: Barbosa

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta advirtió que con la implementación de este programa su gobierno no tolerará actos de corrupción, por lo que exhortó a que las y los ciudadanos denuncien vía redes sociales si son víctimas de estas acciones por parte de agentes viales.

“Aquel ciudadano o conductor de un vehículo que pretenda ser extorsionado por un agente de tránsito, municipal o estatal de los 21 municipios donde se aplique este decreto de Hoy No Circula, que lo denuncien. Las vías de denuncias son muy amplias, las redes sociales, si es posible acompañarlo de un video que lo hagan y desde luego que habrá las sanciones correspondientes al servidor público que intente extorsionar a los ciudadanos que hayan infringido esta disposición administrativa, pero que pretendan ser extorsionados por un servidor público para no aplicarla”, señaló.

El mandatario poblano exhortó a las y los ciudadanos a respetar el confinamiento, pues la curva de contagios del Covid-19 está en incremento, ya que por día se alcanzan ya entre los 30 y 40 contagios que han llevado a la muerte de 226 personas hasta este lunes.