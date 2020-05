Hasta la tercera semana de junio se puede alargar la contingencia sanitaria en Puebla, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues el número de contagios por día es elevado, producto de la movilidad y del desacato social.

Si bien, la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal determinó que será el 1 de junio el regreso a clases, el gobernador sugirió que primero se analice la situación de cada entidad, ya que en Puebla va en aumento el número de contagios.

“Hasta que esté claro que ya no haya contagios, no será el 1 de junio cuando se pueda volver a la normalidad, estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del país deja de subir. Es un asunto federal de la SEP, pero yo creo que será en la tercera semana de junio cuando empecemos a ver bajar la curva si es que vemos un comportamiento social responsable, no el comportamiento que hemos visto, seamos parte de la solución”, dijo.

El mandatario local dijo que su administración está asumiendo con responsabilidad acciones para enfrentar la pandemia, por este motivo puso en marcha el programa “Hoy no Circula”, aunque esto ya esté generando molestias a los conductores; sin embargo, señalo que producto de estas acciones ya se percibió menos movilidad.

“Ya se ve menos movilidad motora y vamos a seguir insistiendo en las decisiones para la sana distancia, el confinamiento, el uso de cubre bocas y la revisión sobre el cierre de muchos establecimientos, de otros en términos decretados. Estamos en un momento complicado, pero estamos preparados para atender la salud de las poblanas y poblanos en todo el estado”, dijo.

Respecto a los kits que contiene medicamento, cubre bocas y gel antibacterial, dijo que estos serán repartidos a las personas enfermas, pero se espera el análisis de la Secretaria de Salud, respecto a este tema.

Continúa entrega de tinacos

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que se continúa con la entrega de agua y tinacos en colonias y juntas auxiliares en donde se carece de este vital liquido, para con ello garantizar que se siga la higiene recomendada por la Secretaría de Salud.

“Más de 10 mil tinacos de un metro cubico con 200 litros más y estamos asumiendo la responsabilidad de poder atender las necesidades de las personas de la gente, de los ciudadanos, de la zona metropolitana, tenemos del 67 al 70 por ciento de contagios y tenemos esa misma proporción de fallecimientos de los ocurridos y por eso tenemos todos los órdenes de gobierno participar de todo esto”, dijo.

El mandatario local refirió que su gobierno toma decisiones en torno a los números que en Puebla se tienen, por lo que lamentó la resistencia de algunos Ayuntamientos para atender y enfrentar esta crisis sanitaria.