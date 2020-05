Desde las primeras horas de este martes, al menos un centenar de personas que labora en el sector salud y que pertenecían al Seguro Popular se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Salud Estatal para exigir cumplir los acuerdos estipulados a nivel federal.

De acuerdo con los denunciantes, a cinco meses de anunciarse el cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no han recibido los acuerdos que les habían prometido.

Algunos de los denunciantes expusieron que al no tener acuerdos, no tienen empleo y ante la actual contingencia sanitaria por coronavirus, no tienen ingresos para solventar los gastos para sus familias.

Los manifestantes que se reunieron a las afueras de la Secretaría de Salud en el bulevar 5 de mayo y la 8 Poniente, cumplieron con algunas recomendaciones como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, pero también omitieron la sana distancia y la agolmeración.

En ese rubro, los quejosos exigieron al titular de la dependencia estatal, Humberto Uribe Téllez para que les de una explicación sobre esta falta de acuerdos.