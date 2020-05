“Dicen que si está lloviendo, no temas mojarte, mejor ponte a vender impermeables”, señala uno de los micro empresarios poblanos que ante la contingencia buscó una oportunidad para sacar adelante a su familia, y ahora produce y vende caretas y cubrebocas a bajo precio.

Luego de que hace cerca de dos meses comenzara en Puebla la escasez de cubrebocas, gel antibacterial y se dieran abusos por parte de acaparadores que vendían el segundo producto a un precio 10 veces más caro que en enero cuando la bolsa con 10 desechables era de 10 pesos, hoy el mercado se encuentra inundado principalmente y los precios siguen a la baja.

Jesús Cruz Andoaga, quien cuenta con una imprenta en la esquina de la 2 Sur y 15 Poniente, dijo que la situación que se vive actualmente, depende de cómo la vea uno, pues dicen “si se ve llover en lugar de tener miedo a mojarte, te pongas a vender sombrillas e impermeables”

Asegura que la contingencia ha sacado a muchas personas de su zona de confort, y lo menos que puede hacer uno es quedarse inactivo, y lo importante es tener una mente creadora para todo, y es cuestión de adaptarse a las necesidades que va teniendo la gente, desde comida para llevar, careta, cubrebocas.

En el caso de las caretas, el costo a principios del mes de abril debido a que no había en el mercado, se cotizaron entre 80 y 120 pesos las más sencillas.

Para el micro empresario, la recomendación a quienes al igual que él están produciendo caretas y cubrebocas, es que se vendan a un precio justo “el cubrebocas costaba 80 centavos, y ahora me lo han ofrecido en tres pesos para que yo lo revenda, lo cual se me hace algo desleal entonces me puse a hacerlo, y lo vengo a 1.50, dejándome una ganancia”.

En el caso de las caretas, comentó que después de estudiar los costos, el precio es de 25 pesos, aunque hay negocios donde aún siguen 60 y 80 pesos, y hay quienes en éstos momentos acuden para revender.

“Quédate en tu casa para no generar más contagios, pero no estés inactivo, hay que pensar en que se puede hacer o crear. Si tienes abierto tu negocio piensa en lo que necesitan tus clientes”.

Con tecnología del siglo XIX junto con su esposa, e hijos, puede producir hasta 200 caretas al día, y señaló que se prepara para poder atender la demanda escolar en caso de que en el regreso a clases le pidan a los estudiantes ir con ellas.

La innovación

En el recorrido realizado por la zona de El Carmen, donde se concentran la mayoría de los negocios de impresión en el Centro Histórico, la mayoría de ellos ofrece los cubrebocas, y para enfrentar la competencia le dan un toque distinto, ofreciendo al cliente que van a ir personalizados.

Los precios varían, van desde dos cubrebocas lavables por 10 pesos, un paquete de tres de la misma calidad por 25, y si es personalizado se pagan 10 pesos por pieza en menudeo.

Si alguien tiene dinero y busca algo que lo proteja más, sobre la calle 2 norte entre 13 y 15 poniente, podrá encontrar la máscara KN 95, a un precio de 700 pesos.

Las ventas en internet

La industria de las caretas ha crecido en los últimos 30 días, y existen empresas que se anuncian en redes sociales que al instante pueden vender hasta cinco mil unidades.

Los precios del cubrebocas en internet, van de los 4.60 a los 120 pesos, asegurando que éstos últimos cuentan con el certificado de la Cofepris.