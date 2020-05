A partir de hoy miércoles 13 y hasta el viernes 29 de mayo, se podrá disfrutar de un nuevo programa, donde variedad de celebridades estará presente en “Close up with the Hollywood Reporter”. La cita desde tempranas horas del día por el canal de Studio Universal.

La serie ícono de la industria del entretenimiento nominada a los Daytime Emmy Awards, llega para develar los secretos mejor guardados de los personajes de Hollywood más aclamados y también polémicos.

Un estreno para los amantes del cine y la televisión, pero también para aquellos que gustan desvelarse o pararse temprano.

Del programa

Con el innovador formato de presentar íntimas y muy sinceras conversaciones en mesas redondas con las estrellas más aclamadas del entretenimiento y la cultura popular, “Close Up With The Hollywood Reporter” llega a Studio Universal este Miércoles 13 de mayo a las 6:25 de la mañana, para que Latinoamérica pueda conocer al desnudo los secretos y las verdades nunca antes dichas sobre la industria y sus personajes protagónicos.

Considerada una serie de no-ficción, que nace de una de las divisiones de “The Hollywood Reporter”, llega con paneles de mesas redondas filmadas, donde la variedad de invitados que van desde cineastas hasta directores, productores, guionistas y un sinfín de grandes referentes y líderes del rubro entretenimiento, discuten sobre todo, pero sin dejar aún lado sus proyectos individuales hasta los trabajos más ambiciosos que han realizado, o que estarán por realizar con reflexiones únicas sobre la industria del cine y la televisión en la actualidad.

De sus invitados

Muchos son los invitados que desfilarán en este programa, entre estos encontramos a: Ewan McGregor, Jeffery Wright, Ryan Murphy, RuPaul, Leah Remini, Kris Jenner, Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Denzel Washington, Mel Gibson, Oliver Stone, Jeff Bridges, Joseph Gordon-Levitt, Casey Affleck, Andrew Garfield, Justin Timberlake, John Legend, Pharrell Williams, Alicia Keys, Pedro Almodovar, entre muchas otras estrellas y líderes del mundo del entretenimiento que no dejarán nada sin decir, además de que podrían dar algunos sorpresas.

De los horarios y tema del día

“Close up with the Hollywood Reporter”, arranca hoy miércoles, por lo que el público disfrutará tanto de los invitados como de los temas que irán cambiando cada día, quedando de la siguiente manera las fechas y horarios.

Horarios en México:

13 de Mayo "Actores de drama" - 6:25 AM

14 de Mayo "Productores de drama" - 6:30 AM

15 de Mayo "Actores de comedia" - 6:35 AM

17 de Mayo "Productores de comedia" - 6:40 AM

18 de Mayo "Actores" - 6:20 AM

19 de Mayo "Animación" - 6:45 AM

20 de Mayo "Compositores" - 6:40 Am

21 de Mayo "Documental" - 6:15 AM

22 de Mayo "Escritores" - 6:40 AM

27 de Mayo "Reality" - 6:25 AM

29 de Mayo "Actrices" - 6:20 AM

29 de Mayo "Directores" - 7:05 AM

Sin duda algo especial para empezar el día será “Close Up With the Hollywood Reporter” a partir de hoy 13 de mayo a las 6:25 de la mañana a través de Studio Universal.