Tras la polémica generada por la venta de 20 ventiladores comprados a León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolverlos por no cumplir los requerimientos apropiados.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los ventiladores comprados al hijo del funcionario federal 1. 5 millones de pesos cada uno, presentaban características distintas a las contratadas.



El IMSS señaló que el 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, lo que significaba que no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.



En la carta invitación que el IMSS envió el 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la adquisición directa de los ventiladores, precisó que el equipo solicitado debería contar con «pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento».



Esta situación se dio unas semanas después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara el contrato del IMSS con el hijo del funcionario federal por un monto de 31 millones de pesos.

En dicha investigación, MCCI reveló que los precios eran más altos que los de un ventilador desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19.



El contrato a Cyber Robotics fue asignado el 17 de abril por el IMSS y ese mismo día el IMSS Hidalgo pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life, por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia.



En la revisión de contratos se compararon los precios pagados hasta con un 85% de diferencia entre el más barato y el más caro, por el Gobierno federal por ventiladores de similares características, descritos por el Consejo de Salubridad General como “equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes que tienen comprometida la función respiratoria”.



Ahora esos aparatos serían rechazados por el IMSS, el 8 de mayo pasado el responsable del Hospital General de Zona 1, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes de esa institución levantaron un Acta de administrativa de Rechazo de Bienes por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.



De acuerdo con MCCI, fuentes dentro del IMSS confirmaron que se entregó el producto pero cuando se inició el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100 por ciento con las especificaciones técnicas. Los 31 millones de pesos, según esas mismas fuentes, aún no se habían pagado.

Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad