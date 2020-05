“No podemos dejar al pasaje, porque nos agreden o multan”, aseveró el líder de transportistas de la Ruta 2000, Roberto Fierro, al mismo tiempo de afirmar que el programa “Hoy No Circula”, no les ha beneficiado, porque la gente con auto prefiere irse en Uber.

Así lo señaló entrevista para Intolerancia Diario, luego de que se ha detectado que diversas unidades llevan más del 50% de capacidad, con lo que violan el decreto estatal para evitar contagios de Covid-19 o coronavirus.

El Decreto del Gobierno del Estado para el transporte público se anunció el 23 de marzo, en el que se determina que las unidades deben ir a la mitad de capacidad para guardar la sana distancia y evitar propagación de la enfermedad.

Al respecto, Roberto Fierro, señaló que los choferes y concesionarios están “entre dos fuegos”, debido a que han tenido agresiones por no haber subido al pasaje, pero también los han multado, ya que los usuarios se quejan ante las autoridades.

En tanto, señaló que desde que inició el programa Hoy No Circula en Puebla, el pasaje no ha aumentado, debido a que los que cuentan con automóvil al tener mayor solvencia económica, prefieren utilizar Uber u otra aplicación.

-¿El No Circula los benefició?

-No, sigue igual, la gente que tiene coche no usa el transporte público, buscan con quién irse con algún coche prestado o Uber.

“El que tiene que salir, sale, ve como le hace pero va, si tienes para comprarte un coche, tienes para un Uber y ya”, indicó el transportista.

Manejando en la crisis

Señaló que la crisis que ha pegad al sector es la misma que se da en general por la contingencia del coronavirus mundial, “es una cadena, está muy mal la situación para todo el mundo, ha bajado muchísimo el transporte”, señaló.

De este modo aseguró que se han bajado las cuentas que tienen que entregar los choferes por trabajar las unidades de los concesionarios.

“Todo se tiene que bajar, quién va a trabajar si lo que se sacaba antes ya no se saca, hay que echar combustible, gas, ni alcanza siquiera lo que deja el vehículo.

Por lo tanto, ante la situación, se han guardado más del 50 por ciento de las unidades del transporte público, por lo que están trabajando la mitad de vehículos.

“Pasaje nada más hay en la mañana y en la noche, porque la gente tiene que ir a trabajar, ya el resto del día no se lleva ni la mitad”, comentó al señalar que las horas pico siguen las mismas, porque la gente sigue saliendo a trabajar. “El resto del día mosqueándote nada más dando vuelta”, sostuvo.

-¿Han despedido choferes, cómo les ha pegado?

-No hay despidos de choferes, porque van rolando o turnando, un día unos, otros días otros.

Entre dos fuegos

Roberto Fierro, reconoció que han sobrepasado el cupo permitido en algunas unidades de la Ruta 2000, que tiene como derrotero la unidad habitacional Loma Bella al centro de la ciudad y viceversa.

Sin embargo, aseguro que las líneas de la Red Articulada de Trasporte Público (Ruta), son las que más están sobrepasando los cupos de pasajeros, pero no son sancionados.

Afirmó que en el caso de la ruta 2000, los conductores están haciendo las medidas para evitar contagios, al portar guantes, cubrebocas y utilizar gel antibacterial todo el día, así como en las terminales limpian con cloro, pasamanos, asientos y pisos de las unidades.

-¿No han tenido algún contagio entre el personal?

-No, nada, imagínate si no lo tienen en RUTA que van súper llenos, menos nosotros.

-¿En Ruta no se guarda la sana distancia?

-Van llenos, date una vuelta a las 7 de la mañana o las 8.

-¿No es peligroso subir más pasaje, un riesgo de contagio?

-No es que no los subas, pero la gente al final de cuentas tiene que llegar a sus trabajos, sino llegan tienen problemas, aunque les digas no se suben, pues se suben.

Reveló que les levantado más de diez multas por llevar más del 50% de pasaje en sus unidades, infracción que va supera los mil pesos, “por eso dicen mejor que ni hubiéramos trabajado”, dijo.

-¿El chofer paga la muta?

-¡No, qué va a pagar!, el chofer no paga nada, ellos dicen llévese la placa y ya se lava las manos.

“Al final de cuentas no es culpa del chofer, si no la suben al rato hablan al radio o a la Secretaría (de Transportes) y llegan y levantan la infracción”, señaló.

“Dicen (los conductores), estoy entre dos fuegos, por eso mejor dicen que el que se quiera subir que se suba, no lo levantas, también es infracción, o te apedrea la gente.

-¿Si han sufrido agresiones?

-Si, por allá en el oriente en la zona de Amalucan, imagínate que pasa uno y no te sube, para otro y no te sube, cuando ves ya hay 30 o 40 personas en una parada y que es lo que hace, pues agarran una piedra y a ver si no se paran.

¿Y las multas?

Un total de 30 unidades de 28 rutas de transporte público fueron infraccionadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), por rebasar la capacidad autorizada de pasajeros y no respetar la sana distancia entre cada usuario.

Del 1 al 30 de abril, se inspeccionaron mil 178 unidades, de las cuales fueron sancionadas las rutas: 44 A, 17, 52, 61, 65, 67, 76, 10 Roja, 12 A, 14 A, 23 A, 2 A, 30 A, 61 A, 64 B, 64 C, Azteca, Cholula, Colectivo, Loma Bella, M17, M8, S11, S19, S2 Agua Dulce, USSA, Urbanas y Suburbanas de Transporte.

Se inspeccionó entonces que el operador realice la limpieza y sanitización del vehículo y que durante el trayecto no rebase la cantidad de 50 por ciento de usuarios permitidos, priorizando con ello la sana distancia.

En su momento el titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría exhortó a los operadores del transporte público a cumplir con el cupo permitido y pidió a la sociedad a respetar las medidas de sanidad con el fin de evitar contagios por Covid–19.