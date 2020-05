El doctor Miguel Ángel García Martínez queda al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), ante la salida de Karen Berlanga.

Durante la conferencia de gobernador, Miguel Barbosa Huerta confirmó la salida de Karen Berlanga de la dirección del ISSSTEP, quien ocupó esta responsabilidad luego de su salida de la Secretaría de la Función Pública.

Refirió que se trató de “una decisión que tomé como gobernador y que se la propuse al Órgano de Gobierno del ISSSTEP”, dijo el mandatario local, luego de que el martes, Berlanga dejó esta responsabilidad.

Intolerancia Diario confirmó que el subdirector del ISSSTEP, Miguel Ángel García Martínez asume esta responsabilidad, el doctor de profesión ocupaba la subdirección, incluso ha sido reconocido por su labor entre los trabajadores de esta institución.

Aunque no se abundó en los motivos por los cuales el gobernador, Miguel Barbosa Huerta determinó la salida de Karen Berlanga, cabe recordar que la ex funcionaria laboró en el Gobierno del Estado desde las pasadas administraciones y es cercana al ex gobernador, José Antonio Gali Fayad.