Barbosa será quien determine levantar las medidas de restricción en Puebla, señala López-Gatell

Hasta un 3% incrementan los casos de pacientes intubados en la entidad; en el país cada hora están muriendo 12 personas en promedio; López-Gattel advierte que no hay garantía de que no emergerán nuevos brotes, “si algo no va bien, nos regresamos”, advirtió.

El gobierno de Puebla será el que finalmente determine las medidas de Sana Distancia que se apliquen en el estado contra el coronavirus o Covid-19, aseveró el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell. Durante la rueda vespertina, el encargado de la estrategia contra la pandemia en México, explicó que será cada gobernador de los estados serán quienes determinen sobre sus jurisdicciones. “Saludos al gobernador (Miguel) Barbosa, el caso de Puebla es un ejemplo (…) se quita la jornada nacional de Sana Distancia, que es un elemento rector que está indicando que en Puebla estén cerrados los espacios conocidos, al quitarse es un levantamiento que proviene de la autoridad sanitaria nacional”, dijo. “Pero el señor gobernador es completamente competente para tomar decisiones de si quiere o no abrir los espacios correspondientes en el estado y valorar el balance, que es muy complicado, entre cuidar la salud y cuidar el bienestar social, que también implica en salud”, señaló. En los últimos cuatro días, en el estado de Puebla aumentó hasta en 3 puntos porcentuales el número de enfermos graves internados en camas con ventilador o intubados. De este modo, ya se han ocupado el 28 por ciento de las camas con ventilador para pacientes graves en los distintos hospitales de Puebla, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal. El pasado domingo el reporte era del 25% de ocupación, mientras que se están utilizando el 26 por ciento de las camas hospitalarias para pacientes Covid-19 no graves. En todo el país existen 15 mil 86 camas en hospitales para pacientes que sufran Covid-19 de las cuales están ocupadas 7 mil 924 hasta la media noche del 12 de mayo, hora del último corte, lo que representa un 34% del total. En este panorama Puebla bajó a octavo lugar nacional en casos de contagios activos al registrar 266 personas, mientras mil 213 personas han sido confirmadas con Covid-19 desde que llegó la pandemia. Asimismo, el gobierno federal tiene registrados 169 defunciones en Puebla, sin embargo la cifra sigue desfasada con lo presentado por la Secretaría de Salud estatal, la que ya registra 254 decesos. Mientras tanto, la tasa por cada cien mil habitantes es de 7.33, mientras el estado de Puebla no alcanza los 5 puntos, lo que la ubica en el lugar 23 a nivel nacional. #EspecialesID 🔎 @MBarbosaMX es completamente competente para decidir si se abren los espacios públicos en el estado de Puebla tras el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, declaró @HLGatell



Doce muertos por hora Al menos 294 personas fallecieron en las últimas 24 horas en todo México por la enfermedad de Covid-19, producto del nuevo coronavirus, por lo que en promedio fallecieron 12 personas cada hora. En la rueda de prensa vespertina encabezada por Hugo López-Gatell, se confirmaron mil 862 casos más de infectados por coronavirus o Covid-19 y aumentaron mil 876 casos sospechosos de la enfermedad. Asimismo la Secretaría de Salud federal, informó que hasta este miércoles 13 de mayo, ya suman 40 mil 186 personas en todo México con Covid-19, con 4 mil 220 defunciones y 24 mil 856 casos sospechosos. La tasa de letalidad en el país es de 10.50%, muy superior a la mundial del 6.9 por ciento. En las últimos dos días, México ha acumulado 647 muertes causadas por la nueva cepa de coronavirus, el 15% del total, ambos días representan los que más fallecimientos han reportado aunque podrían no ser los más letales. López-Gatell, advirtió que aún pueden haber días con más contagios y decesos ante el escenario de alta transmisión que atraviesa el país. Rebrotes y regreso a la nueva normalidad No hay garantía de que no emergerán nuevos brotes de coronavirus en México, una vez que se empiece a retomar las actividades, reconoció el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, tan como pasa en todo el mundo. "El modelo ideal de reapertura, lo estamos tratando de identificar u optimo, como lo están haciendo todos los países del mundo. Si algo no va bien, nos regresamos o cambiamos el rumbo", dijo. "Lo que tenemos como parte de logro como pueblo de México es que la curva epidémica es la cuarta parte de lo que pudo llegar, sino que la epidemia no se comporta del mismo modo en todo México", resaltó. Indicó que ciudades como Tijuana, Cancún, Yucatán, Villahermosa, han alcanzado los picos de contagio, pero no quiere decir que bajen la guardia. "No quiere decir que se acabó la epidemia, cuando pasamos el pico, pasamos la mitad de la epidemia, mitad para subir, mitad para bajar, por lo que no deben relajarse las medidas de larga distancia", señaló. "Si se empiezan a abrir, remergerá la epidemia en el sitio donde se haga, por lo que hasta el 30 de mayo siguen vigentes las acciones de Quédate en Casa", aseveró. Explicó que puede resurgir la epidemia aunque la curva vaya para abajo, al quedar suficientes contagiados que infecten o transmitan la enfermedad a demás personas una vez que se reactive la normalidad. "Si las actividades están contribuyendo a un rebrote, hay que cambiar el modelo", insistió el especialista encargado de la estrategia para la pandemia en México. "No vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia. Regresaremos a unas condiciones particulares, en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria", dijo. Tampoco existe una fecha definida para el regreso a clases. Sin embargo, a partir de agosto se buscará que los estudiantes retomen clases presenciales en escuelas de educación básica. En cuanto a las universidades y preparatorias, no retomarán clases presenciales antes de septiembre. COVID-19 en México 13/05/2020 Confirmados 40,186 Confirmados Activos 9,378 Sospechosos 24,856 Negativos 83,455 Defunciones 4,220 12/05/2020 Confirmados 38,324 Confirmados Activos 8,817 Sospechosos 22,980 Negativos 80,900 Defunciones 3,926 Diferencias Confirmados 1,862 Confirmados Activos 561 Sospechosos 1,876 Negativos 2,555 Defunciones 294