Durante el retén que se estableció este jueves en el bulevar Atlixcáyotl para detener a las unidades que circulan con placas terminación 1 y 2 –ante la implementación del programa Hoy no Circula-, cayó la presidenta estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas.

Fue a través de redes sociales que se difundió el momento en el que los elementos que realizaban el operativo retuvieron a un vehículo color blanco en el que viajaba la panista, mismo que será llevado al corralón.

En este sentido, Huerta Villegas aseguró que se trasladaba a trabajar. A través de su cuenta de Twitter, se justificó al decir que se confundió de día, pensando que su vehículo no circulaba el viernes y que incluso se trasladaría en camión.

Escribió: “Chequen bien qué día no circula su vehículo, pensé que el mío no circulaba el viernes. Por eso estoy esperando mi camión ¡Saludos y en unos minutos me conecto!”.