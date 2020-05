Esta tarde, durante la conferencia de prensa diaria sobre Covid 19, el jefe de la oficina de Los Ángeles Times en México, Patrick J. McDonnell, cuestionó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre la baja cantidad de pruebas para detectar coronavirus que se han realizado en México y el número de fallecimientos registrado por la Secretaría de Salud.

"¿Por qué México está tan bajo en pruebas, fue cuestión de presupuesto o de estrategia?", preguntó el periodista.

Ante el cuestionamiento, el secretario respondió que: "las pruebas tienen un objetivo: vigilancia epidemiológica. Y los casos graves, para hospitalizarse, se registran al cien por ciento. ¿Cuál es el límite de pruebas? Cuántos casos hayan en esa condición. Dinero para pruebas tenemos y vienen más. El fin de semana llegan 300 mil pruebas (de COVID-19) adicionales y si necesitamos 600 mil más, las compraremos”.

En la opinión de Enrique Núñez, durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el subsecretario solo responde con verdades a medias, pues es hábil para salir de los cuestionamientos, sin embargo, las dudas sobre el manejo de la pandemia en el país no han parado de parte de la prensa extranjera; "si no quieren hacer pruebas y usar las estadísticas porque esas comparativas les pueden demostrar que los números no son los que presentan (...) pues se les va a caer el 'teatrito'".

En la conferencia del pasado 8 de mayo de 2020 y luego de dos polémicos reportajes de medios internacionales como El País y el New York Times, López-Gatell dijo que la prensa internacional tenía las puertas abiertas para participar en la conferencia vespertina diaria.

¿Será la prensa internacional la que pondrá en aprietos la credibilidad de Hugo López- Gatell?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!