Fue un “gravísimo error haber cerrado las plantas de cerveza”, durante la emergencia sanitaria de Covid-19, apuntó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien señaló que el aumento al precio de esta bebida se debe a que la cerveza que queda es importada, ya que en México “nos la bebimos toda en un mes”.

Comentó que el costo de la cerveza se elevó de 30 a 80 pesos por envase y explicó que esto se debió a que el gobierno federal determinó el cierre de las plantas cerveceras. Ejemplificó que en Europa y Estados Unidos continuaron con la producción de esta bebida que actualmente consumen los mexicanos, pese a que es México el principal exportador de cerveza en el mundo.

Sobre el aumento al costo de la cerveza, el funcionario resaltó que en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, es donde más hubo “gandallas” por incrementar el precio de esta bebida, y advirtió que habrá multas y embargará negocios.

“A mí me parece un gravísimo error haber cerrado las plantas de cerveza. En Estados Unidos no cerraron, en Europa no cerraron. Así que ahora los que queramos tomarnos una chela tenemos que echar una chela importada, aunque la marca parezca de las que siempre hay, pero no hay cerveza mexicana, la que había en almacenes ya se acabó”.

El funcionario dijo que el país cuenta con el insumo suficiente para la producción de la bebida pero no se puede producir hasta que se determine la reapertura de las plantas.