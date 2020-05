En redes sociales el nombre de Johnny Escutia se mantuvo en tendencia por horas debido a que los usuarios denunciaron que sus canciones incitan a la violencia de género, por lo que exigieron a las plataformas como Youtube y Spotify que eliminen sus temas.

De acuerdo con una usuaria, las canciones hablan sobre feminicidios y violaciones y una de ellas está dedicada a la famosa youtuber Yuya. “Dice cómo ya la tiene ubicada a ella y a su casa y como planea violarla y matarla. Y en su Instagram subió una foto con sangre y un “cuídate Yuya”, se lee en la publicación.

Los usuarios crearon una tendencia en las redes sociales para que las plataformas de música eliminen sus temas.

Johnny Escutia es un cantante de rap que se hace llamar “El King de la Furia” cuyas canciones han llamado la atención debido al contenido violento y explícito de sus canciones.

Lo que más me da coraje del estupido de Johnny Escutia es como se burla de que para México las mujeres no valemos nada y se burla de como LA LEY nunca hace para protegernos y NO actúa con respecto a los feminicidios. Siguen pensando que su pinche México lindo no es machista. pic.twitter.com/gPMhNTmUXH