Continúa avanzando el número de enfermos por Covid-19 en Puebla, luego de que aumentó cuatro puntos porcentuales el número de camas ocupadas para pacientes graves que necesitan respiradores artificiales en terapia intensiva.

En este entorno, apenas 13 de los 217 municipios podrían entrar reiniciar actividades en la denominada “nueva normalidad”, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal.

Los datos refieren que en la entidad poblana, subió a 31% la ocupación de camas hospitalarias para pacientes Covid-19 y hasta un 31 por ciento para internados grave que requieren respiradores artificiales o ventiladores.

En tanto, en la Ciudad de México (CDMX), ya está en 73 por ciento la ocupación de camas generales y en Sinaloa hasta un 65% para terapia intensiva.

Ante el panorama nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) no ha terminado, por lo que los 15 días que le restan son extremadamente valiosos.

Lo anterior lo señaló López-Gatell, debido a que se detectó un relajamiento de las medidas de la JNSD, sobre todo en la Ciudad de México, con mayor tránsito peatonal como de autos.

“En la medida que nos quedemos en casa, que tengamos las medidas sanitarias, que no abran las empresas grandes, medianas, ni pequeñas, porque no pueden abrir, no pueden y no deben, en ninguna parte del país”, señaló.

Por lo tanto, subrayó que es una disposición de carácter general de la autoridad sanitaria para todas las entidades del país. “No pueden abrir, ni deben abrir”.

“Si usted identifica que hay negocios que abrieron y que no son actividades esenciales, están haciendo una acción que va a tener consecuencias dentro de 10 días, incrementar los contagios, si están abiertas las actividades económicas”, dijo al incitar a denunciarlo.

Municipios de la esperanza

En el estado de Puebla, existen 13 municipios sin contagios y sin vecindad con algunos que ya haya casos confirmados de personas con Covid-19, informó el subsecretario de Salud federal.

Detalló que en todo el país se han detectado a 324 municipios en estas condiciones donde podrían reiniciar actividades contempladas con las medidas sanitarias necesarias para seguir evitando la propagación, lo que llama la "nueva normalidad".

En Puebla, además existen 93 con contagios y 111 más con localidades que aunque no tienen infectados, si son vecinos de poblados con personas portadoras de coronavirus.

Los datos son de los en los últimos 28 días, según el reporte de la Secretaría de Salud federal.

Señaló López- Gatell que en Puebla se trata de municipios rurales con baja o escasa comunicación con otras comunidades, donde podría haber una reintegración temprana.

Sin embargo, se seguirá observando el comportamiento de dichos municipios, los que deberán tener las recomendaciones generales de prevención y control, como garantizar la poca movilidad intermunicipal, señaló el funcionario federal.

Luego del anuncio del gobierno del llamado “plan de la normalidad”, que determina cuáles serán las primeras regiones del país que podrán reactivar sus actividades paulatinamente, los estados ya se preparan para volver a la normalidad.

El plan consta de un semáforo de cuatro colores y tres etapas, que son: la reapertura de los municipios de la esperanza (18 de mayo), preparación para el regreso (18-31 de mayo), y sistema de semáforo por regiones para la reactivación de actividades sociales, incluidas las educativas (1 de junio).

Cunde muerte por Covid-19

Más de 11 personas murieron por hora en promedio todo México en las últimas 24 horas, por complicaciones de la enfermedad Covid-19, derivada del nuevo coronavirus.

Fallecieron en todo el país 278 personas y 2 mil 112 más les fue confirmado el contagio de coronavirus o Covid-19, 4.7% más que un día anterior, según las últimas cifras presentadas.

En todo México existen 10 mil 681 casos confirmados activos y 29 mil 409 sospechosos, a 55 días de la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 13 mil 76, el Estado de México con 7 mil 892, y Baja California con 3 mil 168. La minoría está en Zacatecas con 190, Durango con 156, y Colima con 62.

La tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes en México es de 8.35. En base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Yucatán. Las menores están en Jalisco, Durango, y Colima, mientras Puebla se ubica en el sitio 22.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 535 defunciones sospechosas.

Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, Baja California, y el Estado de México. Por el contrario, San Luis Potosí, Durango, y Colima, son las tres con el menor registro.

La curva epidémica en el país al 16 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos.

El 52% de los casos sospechosos a nivel nacional son de la Ciudad de México y el Estado de México, afirmó este jueves José Luis Alomía, Director General de Epidemiología.

COVID-19 en México

16/05/2020

Confirmados 47,144

Confirmados Activos 10,681

Sospechosos 29,409

Negativos 92,544

Defunciones 5,045

15/05/2020

Confirmados 45,032

Confirmados Activos 10,238

Sospechosos 29,028

Negativos 89,631

Defunciones 4,767

Diferencias

Confirmados 2,112

Confirmados Activos 443

Sospechosos 381

Negativos 2,913

Defunciones 278